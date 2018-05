Dobré ráno: Chcela slovenskej polícii pomôcť, zhabali jej telefón

Ako a prečo zobrala slovenská polícia českej investigatívnej novinárke Pavle Holcovej mobil.

16. máj 2018 o 23:07 Adam Valček, Tomáš Prokopčák

Osem dlhých hodín vypočúvala v utorok NAKA českú investigatívnu novinárku Pavlu Holcovú.

Novinárka spolupracovala na článkoch aj so zavraždeným Jánom Kuciakom, spolu robili aj na jeho nedokončenom texte o pôsobení talianskej mafie na Slovensku.

Policajti jej zobrali mobilný telefón. Vyšetrovatelia tvrdia, že elektronická komunikácia môže pomôcť v hľadaní vraha, ona o tom pochybuje. A chráni svoje zdroje, takže im odmietla prezradiť heslá – polícia sa teraz musí pokúsiť šifrovanie prelomiť.

Čo sa stalo a prečo je to problém?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Adamom Valčekom.

Krátky prehľad správ

Erik Tomáš si myslí, že strana Smer by mal presvedčiť Miroslava Lajčáka, aby kandidoval na budúceho prezidenta. Vraj by bol výborný kandidát a mal by šancu na úspech. Aktuálny minister zahraničných vecí však v minulosti odkázal, že kandidovať nechce.

Čudný nákup obrnených transportérov už podľa informácií SME preveruje NAKA. Ministerstvo obrany pod taktovkou SNS polícia podozrieva z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, a to v štádiu pokusu - ale aj z ďalších súvisiacich trestných činov.

Slovenské tajné služby vraj o únose vietnamského podnikateľa nevedeli, ani pri ňom nepomáhali. Tvrdí to premiér Peter Pellegrini, včera sa odvolával na informácie zo SIS a Vojenského spravodajstva.

Nemecko bude naďalej dodržiavať jadrovú dohodu s Iránom. Merkelovej vláda síce tvrdí, že dohoda nie je ideálna, no nemyslí si, že v súčasnosti by ju bolo správne zrušiť.

Moderný Sherlock, herec Benedict Cumberbatch odmieta hrať v projektoch, v ktorých dostanú ženy menej peňazí ako ich mužskí kolegovia. Podobne by sa podľa neho mali zachovať aj ďalší herci s postavením, aké má on.

