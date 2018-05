Dobré ráno: Opozícia nestíha politiku, ukazuje rozklad krajiny

Čo robia opoziční poslanci.

17. máj 2018 o 23:28 Roman Cuprik, Peter Kapitán

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/445526334&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Odoberajte podcast: Apple podcasty (iTunes) | Spotify | RSS | Podbean

Tlačovka ráno, tlačovka na obed, tlačovka večer. Raz sú to nové informácie o pochybnom biznise na ministerstve vnútra, inokedy problémy poľnohospodárov na východe Slovenska.

Práca opozičných poslancov v slovenských podmienkach niekedy pripomína skôr to, akým spôsobom by mali fungovať investigatívne novinárske tímy. Má však potom opozícia vôbec priestor na to, aby sa venovala politike? A ako má vlastne práca opozičného poslanca vyzerať?

Peter Kapitán sa rozprával s Romanom Cuprikom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Krátky prehľad správ:

Europoslanci kritizujú slovenských policajtov za to, že českej investigatívnej novinárke zadržali mobil. Predseda ľudovcov Manfred Weber povedal, že je neprijateľné, aby polícia pod hrozbou pokuty požadovala prístup k heslám odhaľujúcim súkromné a obchodné rozhovory.

Národný bezpečnostný úrad zrejme zlyhal pri udeľovaní bezpečnostnej previerky Viliamovi Jasaňovi, ktorý robil riaditeľa krízového manažmentu a bezpečnosti štátu na Úrade vlády. NBÚ nemal informácie o Jasaňovej nespoľahlivosti, teda o jeho prepojeniach s talianskou mafiou na Slovensku. Kto je za to zodpovedný zrejme nebude možné zistiť, Jasaň totiž stihol zabrániť tomu, aby ho bolo možné ďalej preverovať.

Audit vo verejnoprávnej RTVS ukázal, že ku koncu roka 2017 sa nachádzala v mínuse 33 miliónov eur. Zložitá ekonomická situácia je spôsobená dlhodobým stratovým hospodárením, poklesom hodnoty majetku či hroziacimi súdnymi spormi. Ak to takto bude pokračovať naďalej, môže to ohroziť aj výrobu a vysielanie RTVS.

Stavba malého UFA pod mostom SNP v Bratislave je podľa pamiatkárov nelegálna. Stavebník, firma Zemegula zrejme postupuje aj v rozpore so stavebným povolením, ktoré sa malo týkať len rekonštrukcie schodov. Pod mostom by však malo vyrásť aj cyklistické a turistické centrum.

Prelomový summit Trump – Kim čong Un, ktorý by mohol priniesť zmierenie dvoch znepriatelených krajín, je ohrozený. Po utorkových vyhrážkach zo Severnej Kórey nie je jasné, či sa stretnutie uskutoční. Problém majú s vojenským cvičením, ktoré USA a Južná Kórea odštartovali tento týždeň.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Dostupné na službe Spotify

Pre Android: RSS | SoundCloud | Stitcher | Pocket Casts | TuneIn | Podbean

Ak máte iPhone (presmeruje vás do aplikácie): Apple podcasty

Amazon Echo (Alexa) - návod >> | Google Home - návod >>

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Dobré ráno si už môžete pustiť na domácich hlasových asistentoch od Amazonu a Google

Pridajte sa do facebookovej skupiny Podcastový klub denníka SME. Môžete v nej diskutovať s tvorcami jednotlivých dielov a pomôcť nám s nápadmi na rôzne zlepšenia a úpravy.

O podcastoch, ako počúvať podcasty