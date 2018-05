Dobré ráno: Alkohol na pracovisku nesmiete, pre parlament to neplatí

Ako sa vyvíjal vzťah medzi parlamentom a alkoholom.

29. máj 2018 o 23:23 Tomáš Prokopčák, Lucia Krbatová

Vypočujte si podcast

Často je to skôr folklór. O mnohých sa to hovorí, o niektorých sa to ako-tak tuší, občas sa kohosi podarí prichytiť aj sa kamerou, bývalý šéf SNS Ján Slota by vedel rozprávať.

Alkohol a politici mávajú komplikovaný vzťah, alkohol a vrcholoví politici ešte komplikovanejší... a tým nemusíme myslieť iba roztrasené ruky a veľké vzletné gestá.

Ako to ale s alkoholom v parlamente naozaj je?

Tomáš Prokopčák sa rozprával s Luciou Krbatovou.

Krátky prehľad správ

Prezidentskú kandidatúru už oficiálne ohlásila aj právnička Zuzana Čaputová z Progresívneho Slovenska. Každý z nás sa vraj v živote stretol s nespravodlivosťou alebo aroganciou moci a ona si myslí, že to tak nemusí byť a zmena je možná.

Či bude kandidovať Milan Krajniak zo SME Rodina alebo Béla Bugár za Most, ešte nie je isté. Most by sa však mal rozhodnúť na júnovom straníckom sneme. Strana zároveň svojim koaličným partnerom odkázala, že za policajného prezidenta podporí len niekoho, kto nebude rozdeľovať spoločnosť.

Poškodenú budovu bratislavského biznis centra Apollo 1 čoskoro zbúrajú. Administratívne priestory totiž majú problémy so statikou a hrozí ich zrútenie. Developer HB Reavis chce búrať koncom roka, predstavil aj návrh, ktorý na mieste následne vyrastie.

Pátranie po stratenom malajzijskom lete MH370 sa oficiálne končí. Stroj s viac ako dvesto osobami na palube zmizol 8. marca 2014 a dodnes nie je jasné, prečo ani kde. Lietadlo malo letieť z Kuala Lumpuru do Pekingu.

Papua-Nová Guinea plánuje zakázať Facebook. Tichomorská krajina chce zistiť, aký má sociálna sieť vplyv na jej obyvateľstvo a zároveň preskúmať falošné účty, ktoré sa na Facebooku šíria.

