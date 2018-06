Minúta po minúte: Pozrite sa, ako ľudia menia Slovensko

Tisícky ľudí dostanú tento piatok v práci voľno, aby vyšli do ulíc a pomohli.

5. jún 2018 o 16:58 (aktualizované 8. jún 2018 o 11:22) Nina Sobotovičová

Projekt Naše mesto je najväčším svojho druhu v strednej Európe.

Prvýkrát sa uskutočnil v roku 2007 v Bratislave, postupne sa pridávali ďalšie mestá.

Tento rok pomáha viac ako desaťtisíc dobrovoľníkov 48 mestám a obciam.

Medzi firmy, z ktorých sa zapojilo najviac dobrovoľníkov, patria spoločnosti: AT&T, Adient, Balakryl, ČSOB, Dell, DXC Technology, ESET, IBM, Johnson Controls, Slovenské elektrárne, Tatra banka.

11:19 Dobrovoľníci v Spišskej Novej Vsi upravujú komunitnú záhrady a detské ihrisko na ZáZeMí. Vysádzajú stromčeky a kríky, zbierajú odpadky, ale aj vyrábajú vtáčie búdky.

11:13 Dobrovoľníci v Občianskom združení Rodinná Rozprávka v Žiline cez šablóny maľujú na steny dekoračné motívy, ktoré zútulnia priestory rodinného centra.

11:11 Generálneho upratovania sa dočkalo aj denné centrum Pribišova 8 v bratislavskej Karlovej Vsi.

10:59 Dobrovoľníci pomáhajú vyčistiť detské hračky a priestory materského centra Pastierik na sídlisku Furca v Košiciach.

10:51 Skupina 52 firemných dobrovoľníkov a dvadsiatich študentov Obchodnej akadémie na Nevädzovej ulici v Bratislave upravuje zeleň v areáli školy. Natierajú vonkajší plot a steny na chodbách školy.

10:50 Dobrovoľníci zavítali aj do MŠ Zupkova 37 v Košiciach, kde spoločne s rodičmi a zamestnancami MŠ zrenovovali starý plot.

10:44 Aj tento rok prišla skupina dobrovoľníkov upraviť areál zrúcaniny hradu Čeklís v Bernolákove.

10:37 Skupina desiatich dobrovoľníkov upravuje zeleň v areáli ZŠ Hlboká cesta 4, Bratislava.

10:33 Oplotenie pezinského cintorína bude mať po tohtoročnej akcii Naše mesto nový náter.

10:31 Mesto Trnava sa k dobrovoľníckym aktivitám pridáva už po šiestykrát. Vymaľovať ploty, lavičky, natrieť hracie prvky, urobiť nový kvetinový záhon – aj tieto úlohy čakajú už dnes na približne štyridsať dobrovoľníkov z firiem, ktoré sa zapojili v Trnave do podujatia NAŠE MESTO

10:24 Dobrovoľníci pracujú v Materskej škole Komenského 2 v Michalovciach. Natierajú plot, vysádzajú okrasné stromy a maľujú besiedku.

10:22 Úpravy sa dočkal aj amfiteáter v Trenčíne.

10:13 Tím dobrovoľníkov pomáha v materskej škole na Školskej 5 v Michalovciach. Zveľaďujú areál škôlky, čistia jazierko i plot a chystajú sa na maľovanie plota.

10:07 Dobrovoľníci pomáhajú v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe - spolu s klientmi sadia kvety, kosia, hrabú a zveľaďujú okolie zariadenia. Neskôr sa presunú na ergoterapiu a budú so seniormi vyrábať servítkovou technikou rôzne ozdoby.

10:02 V nitrianskom parku sa už dobrovoľníci pustili do práce.

09:58 Dobrovoľníci v Trnave hľadajú voľne pohodené injekčné striekačky vo verejných priestoroch mesta. Ak nejakú striekačku nájdu, ohlásia to pracovníkovi združenia STORM, ktorý sa psotará o bezpečnú likvidáciu takéhoto odpadu.

09:50 Materská škola na ulici Legerského 8 v bratislavskom Novom meste sa dočká generálneho upratovania.

09:43 Dobrovoľníci pomáhajú aj na Haanovej ulici v Petržalke. V rehabilitačnom stredisku Domu sociálnych služieb MOST práve sadrujú, čaká ich ešte maľovanie stien.

Práce na Haanovej ulici v Petržalke.

09:39 Tridsať ľudí buduje v Nitre v priestoroch Zoborského kláštora lesopark.

09:34 Riaditelia firiem pomáhajú na Základnej škole Dubová v bratislavskom Starom meste. Časť dobrovoľníkov skladá nábytok, ďalší zasa maľujú plot.

09:30 Tím pomocníkov, ktorí upravujú detské ihrisko a záhradu v OZ Zámoček v Bratislave.

09:10 ​​​​​​ Prešovčania si vyšli na prechádzku so seniormi, ktorí väčšinou používajú invalidné vozíky, a preto je pre nich každý výlet pomerne náročný, vyžaduje si totiž pomocníkov. Dobrovoľníci sa s dôchodcami vybrali do oddychovej zóny, kde je pre všetkých pripravené všetko potrebné na opekačku.

09:05 Na Základnej škola s materskou školou Komenského 5 v Poprade pribudnú vďaka dobrovoľníkom nové lavičky vyrobené z paliet.

09:00 Prvé dobrovoľníčky v Banskej Bystrici začínajú so úpravou areálu Domova dôchodcov a sociálnych služieb Senium. Postupne upravia trávnik, natrú lavičky, a vyčistia skalky od buriny.

Dobrovoľníčky pred banskobystrickým DD a DSS Senium. (zdroj: )

Utužovanie vzťahov

Tento rok po celom Slovensku pomáha viac než 10-tisíc dobrovoľníkov zo 135 firiem v 48 mestách a obciach.

„Ľudia z firiem sú súčasťou komunít a to hlavne tam, kde sami žijú. Ak im zamestnávateľ umožní aspoň počas jedného dňa v roku v pracovnom čase a s kolegami pomôcť konkrétnemu miestu, kde sa napríklad hrávajú ich deti, zlepší sa nielen prostredie, ale utuží sa aj vzťah medzi firmou a zamestnancom,“ hovorí Michal Kišša, programový riaditeľ Nadácie Pontis.

Dobrovoľníci v tričkách s nápisom „Dnes mám rande s naším mestom“ budú pracovať v piatok aj v sobotu.

Čo Bratislava?

Najviac dobrovoľníkov bude už tradične v hlavnom meste a blízkom okolí. Celkovo ich bude vyše 6 200 a vyskúšajú si napríklad pracovný deň na hrade.

Jednou z najobľúbenejších aktivít v Bratislave je každý rok čistenie Malého Dunaja. Dobrovoľníci v člnkoch vyčistia jeho koryto od odpadkov. V Novej Cvernovke budú dominovať záhradnícke práce a v Čunove čistenie a likvidácia čiernych skládok v okolitých lesoch. Podobná aktivita je pripravená aj pre dobrovoľníkov, ktorí prídu pomáhať do Slobody zvierat. Tí sa vrhnú na okolitý les pri útulku, ktorý je potrebné odbremeniť od odpadu a psích výkalov.

Pomáhať sa bude aj v Košiciach

Do ulíc Košíc sa vyberie celkovo 771 dobrovoľníkov, pre ktorých je pripravených vyše 30 aktivít. V Centre pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach sa bude upratovať záhrada a priestory pre onkologických pacientov. V Materskom centre Pastierik budú dobrovoľníci spolu s deťmi a rodičmi vyrábať senzomotorické koberčeky. Tieto pomôcky slúžia pri zotavovaní plochých nôh, alebo aj ako prevencia proti tomuto problému. Keď mladá bosá noha vstúpi na povrch koberčeka, registruje nerovnosti a to jej pomáha pri vytvorení prirodzenej klenby.

Obľúbené sú hrady

Na bratislavskom Devíne sa dobrovoľníci pustia do čistenia areálu hradu od náletovej zelene, odpadkov a kamennej sute. Žiť to bude aj na hrade Čeklís v Bernolákove či hrade Hrušov. Na týchto miestach ľudia prispejú k archeologickému výskumu – pomôžu kopaním, preosievaním a odvážaním zeminy. V Žilinskom kraji Združenie na záchranu Lietavského hradu za pomoci dobrovoľníkov skrášli a zrevitalizuje okolie hradného areálu a vykoná archeologický prieskum. Dobrovoľníci v okolí Prešova budú pomáhať pri obnove štyroch hradov – Šebeš, Soľnohrad, Obišovský a Lipovský hrad. Pripravia kamene pre murárske práce a upravia prístupové chodníky. Vytvoria živú reťaz, vďaka ktorej budú presúvať kamene v nerovnom teréne so strmým prevýšením. Pri väčšom počte dobrovoľníkov je to najefektívnejší spôsob presunu materiálu.

O Našom Meste

Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. V tomto roku opäť láme rekordy. Do podujatia sa zapojí celkovo viac ako 10 000 dobrovoľníkov. Pomôžu tak 238 neziskovým organizáciám, nízkoprahovým centrám, domovom sociálnych služieb, ale aj školám či škôlkam zlepšiť prostredie, v ktorom pôsobia. Dobrovoľníkov zo 135 firiem stretnete v 48 mestách a obciach po celom Slovensku.