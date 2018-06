Dobré ráno: Na Marse našli zásadné stopy, naznačujú aj život

Čo objavilo Curiosity na Marse a prečo je to dôležité.

10. jún 2018 o 23:55 Tomáš Prokopčák, Ondrej Podstupka

Pred sto rokmi sme ešte chceli veriť, že po povrchu tej planéty sa preháňa kultúra cudzincov.

Že Mars križujú kanály, že sa tam môžu ukrývať stavby a ďaleké civilizácie. No keď sme tam poslali prvé sondy, Mars sa ukázal ako smutné, suché, studené červené miesto.

Lenže možnosť mimozemského života nás neprestala zaujímať. A teraz rover Curiosity priniesol nové výsledky, ktoré hovoria, že na Marse nielenže boli kedysi podmienky vhodné na existenciu života, stále sa tesne pod povrchom nachádzajú zložitejšie organické molekuly.

A počas ročných období sa mení na planéte množstvo metánu – čo dokáže spôsobovať aj život.

Čo sa to teda na Marse deje?Čo v NASA zistili a prečo by nás to malo zaujímať?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Ondrejom Podstupkom.

Krátky prehľad správ

Po futbale má problémy aj tenis. NAKA už v Bratislave vykonala domovú prehliadku u jednej osoby a začala trestné stíhanie. Kauza začala v Belgicku, kde odhalili medzinárodnú skupinu, ktorá mala ovplyvňovať zápasy nižších tenisových súťaží.

Nová ministerka vnútra bola nielen pravou rukou Kaliňáka, mohla mať rodinné väzby aj na finančnú skupinu Istrokapitál. Pre túto skupinu v minulosti pracoval aj bývalý agent SIS Michal Hrbáček, ktorý je obžalovaný z organizovania únosu prezidentovho syna Michala Kováča.

Sudca Peter Šamko si myslí, že opätovné zadržanie Juraja Hossa, ktorý v Bratislave dokopal na smrť Filipínca, môže byť nezákonné. Prokurátor síce jeho prepustením urobil chybu, no zákon by sa nemal porušovať ani z dobrých dôvodov. Rozhodnutie o väzbe už raz prepusteného človeka totiž môže podľa Šamka prísť až po tom, ako sa zmenia relevantné dôvody.

Takmer štvrtinu nezamestnaných na Slovensku tvorili koncom apríla mladí ľudia do 29 rokov. To je 42-tisíc osôb z celkového počtu 183-tisíc nezamestnaných. Najviac ich bolo z Prešovského a Košického kraja.

Rakúsko má zorganizovať stretnutie medzi Vladimirom Putinom a Donaldom Trumpom. Údajne o to rakúskeho kancelára požiadal Putin a podľa amerického denníka Wall Street Journal toto stretnutie Biely dom zvažuje.

