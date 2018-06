Minúta po minúte: Farmárom Matečná nestačí, chcú sa stretnúť s Pelleginim

Farmárov prijme v paláci prezident Kiska.

20. jún 2018 o 10:33 (aktualizované 20. jún 2018 o 12:38) Veronika Orviská, Peter Kapitán, tasr

video //www.sme.sk/vp/36818/

Nespokojní farmári prišli v utorok večer do Bratislavy.

Na traktoroch sa vydali z Tyršovho nábrežia pred Úrad vlády.

Farmári požiadali o stretnutie premiéra Petra Pellegriniho.

Premiér požiadal Matečnú aby si zmenila pracovný program a prišla rokovať s farmármi.

S farmármi sa o 14:00 hod. stretne prezident Kiska.

Na protestnú jazdu naprieč Slovenskom vyrazili v pondelok.

Protestnú jazdu farmárov sledujeme minútu po minúte:

12:36 Protestujúci sa učia jeden od druhého. No a čo? Najprv Danko aj Fico nespokojných pozývajú, že treba do politiky vstúpiť a nie spod okien brechať. Potom je zase nedobre podľa Matečnej aj Pellegriniho, vraj to nie sú čisté farmárske duše, ktorým by mohli povedať, že sami sebe nerozumejú. Ale že si našli predáka a podporovateľov, šípia tu akési politické sily.

Lebo táto vláda verí, že oni sú politika, oni si ju ohradili vo voľbách ako svoj poľovnícky revír. Píše komentátorka SME Zuzana Kepplová.

12:32 Na Tyršovom nábreží sa farmári ešte radia, ako budú postupovať ďalej. Z ministerstva pôdohospodárstva dostali ponuku na stretnutie o štvrtej. Kým vidieckej platforme ministerka Matečná nestačí, niektorí ešte ponuku zvažujú.

12:20 Stretnutie s Matečnou farmárov podľa zástupcov Vidieckej platformy neuspokojí. "Chceme sa stretnúť s premiérom, s nikým iným," hovorí Galová z platformy.

12:15 Farmári naďalej čakajú pred Úradom vlády na oficiálne stanovisko po rokovaní vlády. Informáciu o tom, že ministerka Saková zriadi špeciálny vyšetrovací tím kvôli kauzám farmárov, prijali konštatovaním, že stačí už splniť len päť ostatných požiadaviek.

O druhej sa chystajú na stretnutie s prezidentom Kiskom. Ešte pred tým chcú ísť na Tyršovo nábrežie, odtiaľ plánujú na troch traktoroch isť pred prezidentský palác.

11:35 Farmárov prijme o 14:00 hod. v paláci prezident Andrej Kiska.

11:16 Matečná mala dohodnutú medzinárodnú návštevu a stretnutie s rezortným kolegom v Česku.

"Pani ministerka na základe našej dohody mení svoj program, vracia sa naspäť na Slovensko. Požiadal som ju zároveň, aby ako podpredsedníčka vlády a rezortná ministerka prijala zástupcov, ktorí reprezentujú iniciatívu (poľnohospodárov)," informoval premiér.

Predseda vlády zdôraznil, že Matečnú požiadal, aby "sa stretla len s farmármi, s reálnymi ľuďmi, ktorí na pôde podnikajú".

"Pretože vidím, že okolo týchto ľudí (farmárov) sa už 'tmolí a motá' veľmi veľa ľudí, ktorí s poľnohospodárstvom nemajú vôbec nič, zastupujú rôzne neziskové organizácie a sú z nejakého pohľadu v proteste 'zamontovaní' úplne inak. Pani podpredsedníčka vlády by mala dnes prijať farmárov, opakujem len farmárov. Nebude prijímať žiadnych predstaviteľov neziskového sektora, ktorí nemajú s farmárčením vôbec nič. Na základe výsledkov ich rokovania potom ja zvážim svoj ďalší postup," dodal Pellegrini.

11:28 Premiér sa dohodol s ministerkou vnútra Denisou Sakovou, že bude zriadená špeciálna skupina na vyšetrovanie káuz farmárov. Tá bude zložená z predstaviteľov Policajného zboru a Generálnej prokuratúr.

„Skupina sa bude venovať všetkým otvoreným kauzám, ktoré sú dnes na stole a prezentovali ich nespokojní farmári," povedal Pellegrini.

Podľa premiéra si však treba uvedomiť, že nejde o prípady, o ktorých sa hovorí dnes a vznikli v týchto dňoch.

„Sú to staré krivdy, ktoré trápia farmárov už niekoľko rokov, musíme sa teda vysporiadať s históriou a minulosťou," dodal.

11:02 Traktoristi sa rozdelili, niektorí mieria pred centrálu Mosta - Hídu, ďalší pred parlament aj Úrad vlády. Tam rokuje vláda, zasadá aj parlament. Na Tyršovom nábreží zatiaľ farmári ponúkajú domáci syr a ukazujú deťom svoje stroje.

video //www.sme.sk/vp/36812/

10:51 Zástupcovia Vidieckej platformy, ktorá zastupuje nespokojných farmárov, čakajú pred Úradom vlády. "Stále nemáme žiadnu odpoveď od premiéra Pellegriniho. Naše ultimátum stále platí, ak do dvanástej nedostaneme odpoveď, vrátime sa na Tyršovo nábrežie a chceme ísť do mesta," hovorí prezidentka platformy Lucia Gallová.

Farmári sú odhodlaní zostať v Bratislave tak dlho, ako to bude potrebné, až dokým ich niekto nevypočuje, respektíve kým neprídu s riešeniami. "Nám sa Bratislava páči, nikam sa neponáhľame," konštatuje Gallová.

10:49 Premiér Pellegrini požiadal šéfku ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielu Matečnú (SNS), aby zmenila svoj dnešný pracovný program a rokovala s farmármi. Premiér to oznámil pred začiatkom rokovania vlády.

10:30 Nespokojní farmári smerujú na traktoroch ulicami Bratislavy pred Úrad vlády. Na mieste plánujú dať vyhlásenie a potom pokračovať pred parlament. Od parlamentu sa vrátia späť a podniknú jazdy po meste.

Farmári tiež požiadali o stretnutie Petra Pellegriniho. S Koaličnou radou chcú farmári podpísať memorandum, kde sa zaviažu, že za určitý čas splnia požiadavky farmárov.