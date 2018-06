Dobré ráno: Ako som zariadil, že prestali predávať Zem a vek

Prečo by slušné firmy mali zaujať jasný postoj.

21. jún 2018 o 0:00 Tomáš Prokopčák, Daniel Hoťka

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/461111925&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Prechádza ma chuť na jedlo, keď vidím medzi časopismi aj Zem a vek.

To napísal na facebookovej stránke BILLA Slovensko bloger a aktivista Jakub Goda. Spoločnosť zareagovala, že tieto konšpiračné magazíny zo svojho predaja postupne stiahne.

Iné reťazce sa však nepridali, začali dokonca hovoriť o cenzúre a slobode slova. Čo je naratív, ktorý v tomto prípade zvolili aj rôzne konšpiračné kruhy.

Je ale naozaj šikanovaním to, keď sa súkromná firma rozhodne čosi predávať alebo nepredávať? Kde sú hranice našej slobody slova a za ktoré práva a slobody by sme mali bojovať? A čo je to vlastne cenzúra?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Jakubom Godom a Danielom Hoťkom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Krátky prehľad správ

Nespokojní farmári včera dorazili do Bratislavy. V hlavnom meste sa stretli s prezidentom a prijali ponuku na stretnutie aj s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou. Ministerstvo vnútra by zase malo zriadiť špeciálnu skupinu na vyšetrovanie agrokáuz.

Lekári budú predpisovať lieky na celý rok. Takýto opakovaný e-recept, ktorý je súčasťou elektronického zdravotníctva, by mal v budúcnosti ušetriť pacientom čas. Dlhodobé recepty sa ale nebudú vzťahovať na antibiotiká a na omamné látky.

Slovenská vláda tento mesiac ešte o nových stíhačkách nerozhodne. Podľa informácií SME si pritom už ministerstvo obrany vybralo, chce americké F-16. Nákup za viac ako miliardu eur však musí schváliť ešte koalícia, Pellegrini odkázal, že od ministra obrany očakáva dve porovnateľné ponuky.

Po rozsiahlej kritike Peter Pellegrini povedal, že súčasťou rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach bude len vonkajšia stavba. "Chvalabohu, predmetom investície a rozhodnutia nie je samotný interiér a mobiliár celého kaštieľa," dodal premiér.

Podcasty začali brať vážne aj v spoločnosti Google. Predstavili totiž vlastnú podcastovú aplikáciu, takže poslucháči na Androidoch to budú mať ľahšie. Je dostupná zadarmo pre telefóny s Androidom 4.1 a vyššie a - samozrejme - nájdete tam aj naše podcasty. Nielen Dobré ráno, ale aj Klik, Zoom a Tech_FM.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Podcast Dobré ráno je dostupný na rôznych platformách:

Podcasty SME

Okrem podcastu Dobré ráno vydáva denníka SME aj ďalšie tri podcasty - Zoom, Klik a Tech_FM.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a objavov, zo sveta astronómie, biológie a medicíny, ale aj o tom, ako sa šíria hoaxy a falošné správy, a v čom klamú.

Klik je týždenný podcast o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete technológií, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu ráno.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká tiež v spolupráci s Rádiom_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

V máji prerobil denník SME aj svoje televízne štúdio, aby vznikol priestor na nové podcastové štúdio. Podcastové štúdio je dostupné aj k prenájmu na externé nahrávanie.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.