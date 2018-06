Prieskum AKO: Smer sa stabilizoval, extrémisti predbehli SNS

Progresívnemu Slovensku chýba do parlamentu jedno percento.

22. jún 2018 o 11:22 Peter Kováč

BRATISLAVA. Preferencie extrémistickej ĽSNS narástli v najnovšom prieskume agentúry AKO na úroveň 11,1 percenta čím strana Mariana Kotlebu predbehla aj vládnu SNS. Tá sa pohybuje na úrovni 10,2 percenta.

V predošlom prieskume agentúry z mája bolo poradie týchto dvoch strán obrátené, keď SNS mala preferencie na úrovni 10,1 a ĽSNS zas 10,4 percenta.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Najsilnejšou stranou naďalej ostáva Smer, ktorý sa stabilizoval na úrovni 21 percent. Ide o pokles len o pol percenta.

Prečítajte si tiež: Prieskum AKO: Smeru sa nedarí zvrátiť pokles, nové strany výraznejšie nestúpli

Druhou najsilnejšou stranou ostáva Sloboda a Solidarita s 15,5 percentami.

Agentúra AKO robila prieskum telefonicky od pondelka do štvrtka tohto týždňa na vzorke tisíc ľudí.

Do parlamentu by sa podľa neho dostalo aj hnutie Borisa Kollára Sme rodina, zoskupenie OĽaNO-NOVA, KDH a Most-Híd.

Zatiaľ najlepší výsledok dosiahlo nedávno vzniknuté Progresívne Slovensko, ktoré by sa síce do parlamentu zatiaľ nedostalo, no do potrebných piatich percent hlasov by mu chýbalo už len jediné percento.

Voliť by podľa aktuálnych nálad v spoločnosti prišli 71,8 percenta ľudí, ktorí už aj vedia, komu by dali svoj hlas. Ďalších 16,1 percenta opýtaných ešte nevie, koho by volili. Naopak, k volebným urnám by určite nešlo 11 percent ľudí.