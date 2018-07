Dobré ráno: SNS nakupuje, chce vozidlá so štyrmi reproduktormi

Ako na Slovensku modernizujeme armádu.

3. júl 2018 o 23:55 Tomáš Prokopčák, Peter Kováč

Vypočujte si podcast

687 081 eur bez DPH. To je suma, za ktorú sa ministerstvo obrany rozhodlo nakúpiť nové vozidlá 4x4 pickup.

Isteže, v porovnaní s viac než miliardou za nové stíhačky je to prakticky bezvýznamná suma, no ukazuje, že ministerstvo obrany nakupuje. A nakupuje všeličo.

Čo teda vojaci obstarávajú? Ako to robia a kde nakupovanie pod taktovkou SNS skončilo?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Kováčom.

Krátky prehľad správ

Slovensko má problémy s antisemitizmom. Všimol si to aj predseda parlamentu Andrej Danko zo strany SNS. Na jeseň chce v parlamente presadiť novú legislatívu, ktorá by proti takýmto prejavom ráznejšie zakročila.

Nákupy v zahraničí sa Slovákom momentálne viac vyplatia. Dôvodom sú meny našich susedov, ktoré sú slabšie. Za nákupy tak v Poľsku, v Česku ale aj v Maďarsku zaplatíte v prepočítaní na eurá menej.

Záchrana mladých futbalistov z thajskej jaskyne ešte nie je istá. V skutočnosti stále ostávajú odrezaní od okolitého sveta a môže trvať aj mesiace, kým sa ich podarí vyslobodiť. Chlapci sa totiž budú musieť naučiť plávať a prejsť základným potápačským výcvikom alebo budú musieť počkať, kým voda neustúpi.

Niektorí grécki vládni politici nesúhlasia s dohodou o budúcom názve Macedónska. To by sa malo zmeniť na Republiku Severné Macedónsko. Grécky minister obrany napríklad žiada referendum a je ochotný kvôli tejto otázke aj položiť koaličnú vládu.

Vozidlá SUV sú nebezpečné a zabíjajú ľudí. Naznačujú to štatistiky hovoriace o úmrtiach chodcov. Tieto vozidlá sú síce bezpečnejšie pre ich majiteľov, no rizikovejšie sú pre peších. Pri klasickom aute totiž nos auta príde do kontaktu najprv s nohami chodca. Pri SUV je oveľa skôr ohrozený hrudník či dokonca hlava.

