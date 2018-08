Minúta po minúte: Kiska chce hovoriť s premiérom, Saková má únos konzultovať s Nemcami

Opozícia navrhuje väzobné stíhanie pre exministra Kaliňáka.

3. aug 2018 o 11:19 (aktualizované 3. aug 2018 o 12:41) Veronika Orviská, tasr, sita

Dianie sledujeme minútu po minúte:

12:26 Iniciatíva Za slušné Slovensko žiada orgány činné v trestnom, aby konali v prípade únosu Vietnamca.

Kto je Trinh Xuan Thanh? Donedávna bol vysokpostaveným vietnamským komunistickým funkcionárom, do roku 2013 viedol PetroVietnam Construction, dcérsku spoločnosť štátnej ropnej firmy.

Práve z tohto obdobia pochádza obvinenie, že spreneveril 150 miliónov dolárov.

V roku 2016 ho zbavili všetkých funkcií v režime, po čom odišiel do Nemecka.

Podobné obvinenia z korupcie sa v komunistických režimoch bežne používajú na odstránenie mocenských súperov, čo môže byť aj Thanov prípad.

Po nútenom návrate dostal trest doživotného väzenia.

"Za posledné mesiace sa čoraz viac ukazuje, že mafia, korupcia a totalita nikdy nemala k Ficovi a Kaliňákovi bližšie. Títo páni sú pre Slovensko skutočné bezpečnostné a reputačné riziko. Dúfame, že páni Bugár a Danko si to už naplno uvedomili. Sú súčasťou vlády, v ktorej je strana, ktorá používa rovnaké metódy ako Mečiar," píšu aktivisti v tlačovej správe.

"Žiadame, aby orgány činné v trestnom konaní začali okamžite konať. Aby jasne ukázali slovenskej verejnosti, že konečne nastáva doba, kedy spravodlivosť platí pre všetkých. Vrátane bývalého ministra vnútra, či expremiéra," dodávajú.

V prípade, že neuvidia konkrétne a razantné kroky, chcú opäť spoločne stáť v uliciach a volať po slušnom Slovensku.

12:20 "Plne sa stotožňujem s vyjadrením ministerstva vnútra," odkazuje v súvislosti s kauzou uneseného Vietnamca bývalý Kaliňákov hovorca Ivan Netík.

11:49 Prezident Kiska sa kvôli kauze únosu v pondelok stretne s premiérom Pellegrinim.

"Ľudia majú nárok dozvedieť sa pravdu od slovenských vyšetrovateľov. Ak tomu niekto bráni, je potrebné prijať personálne opatrenia a odstrániť všetky prekážky poctivému vyšetrovaniu podozrení z účasti na medzinárodnom únose," uviedol Kiska.

11:30 „Možno sme podcenili preskúmavanie podozrení, ktoré sa začali objavovať už asi pred mesiacom,“ povedal pre SME v reakcii na výpovede policajtov k únosu vietnamského podnikateľa prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška.

Ak by výpovede policajtov k únosu zverejnené Denníkom N boli „odrazom skutočnosti“ tak by to podľa neho znamenalo, že „naše orgány do značnej miery pochybili“.

Publikované informácie by mala preveriť Generálna prokuratúra, tvrdí Paška. O tom, či tieto informácie môžu ohroziť koalíciu vraj nechce špekulovať.

Vyhol sa aj odpovedi, či má bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) jeho dôveru.

11:06 Premiér Pellegrini požiadal ministerku vnútra Denisu Sakovú, aby navštívila spolu s policajným prezidentom Milanom Lučanským a zástupcom

generálnej prokuratúry svojho nemeckého partnera a podozrenia nemeckých vyšetrovateľov odkonzultovala osobne.

Premiér uisťuje občanov, že jeho vláda poskytne všetkým kompetentným orgánom maximálnu súčinnosť, aby sa jasne zodpovedali otvorené otázky súvisiace s prípadom.

"To je jediná cesta, ako zabrániť poškodzovaniu dobrého mena našej krajiny," dodal premiér.

11:02 Autorku článku o únose Vietnamca Moniku Tódovú vypočuje v piatok Generálna prokuratúra. Ako informovala prokuratúra, výsledky výsluchu nebudú medializované a bude postupované podľa zákona.

9:57 Kauzou únosu Thanha sa bude zaoberať vo štvrtok 9. augusta výbor pre obranu a bezpečnosť. Mimoriadne rokovanie zvolal predseda výboru Anton Hrnko (SNS).

"Požiadal som ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer), aby na výbore čo najobšírnejšie vysvetlila predmetnú kauzu," uviedol.

Hrnko je presvedčený, že to, čo sa v poslednej dobe udialo okolo údajného prevozu vietnamského podnikateľa letkou ministerstva vnútra, je nedôstojné a mimoriadne škodí dobrému menu Slovenska.

Preto je podľa neho namieste, aby bolo preukázané, kto má v tejto veci pravdu. "Buď ju majú tí, čo tvrdia, že letka bola zneužitá, alebo má pravdu strana druhá. V tomto musí jedna strana dostať to, čo jej patrí. Dobré meno SR nemôže byť poškodzované nikým," zdôraznil predseda brannobezpečnostného výboru parlamentu.

9:40 Sloboda a Solidarita a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti zvolali na 15.15 h tlačovú konferenciu. Opozičné strany navrhujú väzobné stíhanie pre exministra Kaliňáka.

9:24 Koaličný Most-Híd žiada zriadenie špeciálnej vyšetrovacej komisie, ktoré preveria všetky zverejnené skutočnosti týkajúce sa únosu.

Ako uviedla hovorkyňa strany Klára Debnár, Most požaduje vyvodenie

okamžitej osobnej zodpovednosti, teda postavenia mimo služby riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov do ukončenia vyšetrovania.

Most tiež žiada poskytnutie zákonnej ochrany všetkým príslušníkom polície, ktorí poskytnú informácie vyšetrovateľom.