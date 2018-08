Minúta po minúte: Prezident neverí ministerke vnútra, hovoril s premiérom

Prezident Kiska prijal premiéra Pellegriniho.

6. aug 2018 o 14:06 (aktualizované 6. aug 2018 o 15:17) Veronika Orviská, Lucia Krbatová, tasr, sita

Politické dianie sledujeme minútu po minúte:

15:07 Novinárov pozvali do starej budovy Národnej rady s tým, že musia dodržať prísny dress code. Vyhlásenie sa však zrejme bude konať len v tesnom a nevetranom vestibule, kde sú všetci natesnaní.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár už čakal na poschodí, neskôr prišiel Andrej Danko, premiér Pellegrini aj prezident Kiska.

Rokovanie sa práve začalo.

15:01 Andrej Hrnčiar z Mosta-Híd zatiaľ nemá dôvod Sakovej nedôverovať. "Zatiaľ neurobila nič také, prečo by dôveru nemala mať," hovorí. Ministerka vnútra podľa neho nemá vyšetrovať, ale vytvárať priestor na vyšetrovanie.

"Prezidentove vyjadrenia vnímam tak, že to berie už v rámci svojich politických ambícií," hovorí.

Celú kauzu však vníma citlivo a ak sa to preukážu podozrenia, bude to vážny problém.

15:00 Veronike Remišovej z OĽaNO kroky, ktoré prezentoval premiér nestačia.

Pozbavenie služby šéfa štátnych ochrankárov nie je podľa nej dostatočnou garanciou nezávislého vyšetrovania, keďže v kauze je podozrivých viacero ďalších ľudí priamo z vedenia rezortu vnútra vrátane Kaliňáka.

"Robert Kaliňák a vedenie rezortu ministerstva tvrdili, že unesený občan nebol evidovaný v schengenskom informačnom systéme hľadaných osôb, čím sasnažili zvaliť vinu na nemeckú políciu. Dnes vďaka zverejneným dokumentom vieme, že to nie je pravda. Všetko nasvedčuje tomu, že sa vedenie rezortu vnútra podieľalo na operácii cudzej tajnej služby, čím vážne ohrozilo bezpečnosť a suverenitu Slovenska. Keďže pravdepodobne boli spáchané viaceré trestné činy, nie je správne, aby politici ovplyvňovali vyšetrovanie, v takomto vážnom prípade by malo byť samozrejmé, že polícia a prokuratúra zločiny okamžite vyšetrujú a nesnažia sa zbaviť zodpovednosti," uviedla Remišová.

14:55 „V tejto chvíli vidím splnenie našich požiadaviek. Samozrejme, rovnako pozorne budem sledovať aj ďalšie konanie pani ministerky Sakovej, či popri dočasnom zbavení služby šéfa úradu na ochranu ústavných činiteľov pristúpi k ďalším krokom, ako napríklad zbavenie mlčanlivosti príslušníkov PZ, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie objektívneho vyšetrenia celého prípadu,“ reagoval pre SME šéf Mosta-Híd Béla Bugár.

14:52 Premiér Pellegrini označil Kiskove výhrady voči Sakovej viac za politiku, ako za reálnu skutočnosť.

14:38 Šéf poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák ministerke vnútra narozdiel od prezidenta stále verí.

"Na základe čoho by dôveru nemala mať?" povedal. Hovorí, že u nej nevidel žiadne náznaky, že by nepomáhala vyšetreniu kauzy únosu alebo by chcela niečo zakryť. "Ale zasa som nesedel od rána do večera pred internetom a možno mi niečo uniklo," povedal pre SME.

V kauze sú podľa neho stále iba domnienky, ktoré treba vyšetriť, a preto nechcú predbiehať.

Situáciu okolo únosu považuje za vážnu, ale nevie posúdiť, či sú informácie pravdivé.

"Dnes žijeme v takej dobe, že ľudia aj bezdôvodne osočujú druhých a chcú z toho vytĺcť politický či iný kapitál," dodal.

14:24 Hoci prezident Kiska vyhlásil, že Saková stratila jeho dôveru, z ústavného hľadiska nemá možnosti ako ju odvolať.

Ministrovi môže vysloviť nedôveru parlament, navrhnúť jeho odvolanie môže premiér, alebo môže minister podať demisiu sám.

Bez týchto krokov nemá Kiska okrem verejných vyjadrení možnosť inak voči Sakovej zasiahnuť.

14:20 Kiska sa ešte stretne s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom a šéfom parlamentu Andrejom Dankom (SNS).

14:08 "Podozrenia sú staré už niekoľko mesiacov, niekoľkokrát som vyzýval, aby sa začalo vyšetrovať. Ľudia na Slovensku majú právo dozvedieť sa pravdu od slovenských vyšetrovateľov. Alibizmus a vyhováranie sa na nemeckých vyšetrovateľov je dosť," vyhlásil po stretnutí s premiérom prezident Kiska.

Použité bolo slovenské lietadlo, skutok sa stal na Slovensku, podozriví sú bývalí predstavitelia Slovenska.

"V tejto súvislosti som premiérovi Pellegrinimu povedal, že ministerka vnútra stratila moju dôveru, ako prezidenta. Jej nomináciu som považoval za premrhanú príležitosť ukázať, že nová vláda je ochotná zmeniť štýl vládnutia," povedal.

Kiska tiež doplnil, že ministerstvo vnútra je kľúčové a ministerku Sakovú považuje z pravú ruku exministra Roberta Kaliňáka.

Prečítajte si tiež: Saková dočasne pozbavila služby šéfa štátnych ochrankárov

13:50 Šéf Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií ministerstva vnútra Peter Krajčírovič je do vyšetrenia okolností únosu vietnamského podnikateľa postavený mimo službu.

Rozhodla o tom ministerka Saková (Smer).

Ministerka tiež rozhodla, že príslušníci Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií budú v prípade medializovaných informácií o únose zbavení mlčanlivosti.

13:47 Vláda urobí všetko preto, aby sa okamžite prešetrili okolnosti únosu. Po stretnutí s Kiskom to povedal premiér.

"Vláda pod mojím vedením, ako aj každý jej člen urobí všetko pre to, aby sme dôkladne prešetrili všetky informácie, ktoré sú zverejňované. Myslím si, že len skutočná pravda je jediným možným riešením tejto situácie, ktorej momentálne čelíme," povedal Pellegrini.

Ako poznamenal, "nie je prípustné, aby sme žili v takomto vákuu, aby sme čo najskôr nemali na stole výsledky vyšetrovania".

Premiér súhlasí, že v kauze ide aj o dobré meno Slovenska a dobré zahraničné vzťahy s partnermi.

Prezident Andrej Kiska (vpravo) sa stretol s premiérom Petrom Pellegrinim. (zdroj: Jozef Jakubčo - SME)

O prípade sa chystá hovoriť aj s exministrom Kaliňákom (Smer). Pevne verí, že vyšetrovanie preukáže jeho medializované vyjadrenia, v ktorých vedomú účasť Slovenska na únose odmieta.

Pellegrini avizoval, že pokiaľ by sa preukázalo, že vietnamská strana zneužila "pohostinnosť" Slovenska, bude to mať tvrdý dosah na vzájomné bilaterálne vzťahy.

"Nemôže to ostať bez povšimnutia," vyjadril sa.

13:00 Prezident Kiska prijal premiéra Pellegriniho, hovoriť budú o kauze únosu.