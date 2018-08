Dobré ráno: Pozreli sme sa, čo hovorí veda o detektore lži

Nie, detektor nie je dôkaz. A nefunguje spoľahlivo.

8. aug 2018 o 23:22 Tomáš Prokopčák, Matúš Beňo

Neveríte mi. Pôjdem aj na detektor lži a dokážem vám, že hovorím pravdu.

Lenže... ono to s tými lžimetrami až také jednoduché nie je. Teda, v skutočnosti to jednoduché nie je vôbec a metóda je, povedzme to takto: prinajmenšom na hrane vedy a šarlatánstva.

Ako teda polygraf funguje, čo meria a čo hovorí o jeho použití súčasná veda?

Tomáš Prokopčák sa rozprával s Matúšom Beňom.

Krátky prehľad správ

Do Kočnerovej vily sa cez víkend vlámali zlodeji. Podľa denníka Nový čas sa pokúsili v bratislavskom dome otvoriť trezor, predtým vypáčili balkónové dvere na poschodí.

SNS žiada svojho koaličného partnera, stranu Most-Híd, aby okamžite vymenila poslankyňu Katarínu Cséfalvayovú. Predsedkyňa parlamentného zahraničného výboru mala porušiť koaličnú zmluvu, vraj zvolal výbor k anexii Krymu bez dohody s koaličnými partnermi. Výbor prijal stanovisko, v ktorom neuznáva anexiu polostrova Ruskom.

Robert Fico by mal podľa strany SaS odísť z politiky. Richard Sulík mu odkazuje, že sa stal balvanom, ktorý ťahá Slovensko ku dnu, pričom sa svojich voličov snaží odviesť od podstaty problémov.

Čína uvalí odvetné clá na americký tovar za 16 miliárd dolárov. Vyostruje sa tak obchodná vojna medzi krajinami, Čína uvalí na americké produkty 25-percentné dovozné clá, čo je reakcia na americké clá na čínsky tovar.

Do Star Treku sa vráti obľúbený kapitán Jean-Luc Picard. Herec Patrick Stewart sa z úlohy teší, za projektom stojí producent nového Star Treku: Discovery pre Netflix.

