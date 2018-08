Dobré ráno: Kočner zase skúsil vybabrať s firmou, čosi je inak

Možno sa zmenila atmosféra.

15. aug 2018 o 23:53 Adam Valček, Tomáš Prokopčák

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/486052038&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Marian Kočner sedí vo väzbe. No jeho obchody alebo obchody, v ktorých sa objavuje jeho meno, neskončili. A objavujú sa nové.

Investigatívny novinár denníka SME Adam Valček dnes prišiel s príbehom, v ktorom sa objavujú pojmy ako Kočner, Bodor, Unipharma, Penta, pohľadávky a desiatky miliónov eur.

Zdá sa, že to vyzerá ako pokus o násilné ovládnutie jednej z najväčších liekových distribučných agentúr na Slovensku. Zatiaľ sa to nepodarilo, ale... Adam Valček kauzu vysvetľuje Tomášovi Prokopčákovi.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Krátky prehľad správ

Výbor na kontrolu činnosti SIS bude opäť hovoriť o únose Vietnamca. Denník SME totiž ukázal, že tajní o únose vedeli do pár dní, ale napríklad prezidenta neinformovali - a nie je jasné, komu o tom vôbec povedali. Opozícia preto chce, aby Fico a Danko povedali, či sa o únose od SIS dopočuli.

Andrej Danko sa medzičasom pustil do Bélu Bugára a vyhadzuje mu na oči, že to on položil vládu Roberta Fica. Bugár ešte predtým svojmu koaličnému partnerovi odkázal, že niektorí z SNS na Most-Híd útočia preto, lebo sú na to zvyknutí ešte z čias Jána Slotu.

Mediálny poradca Roberta Fica Erik Tomáš premýšľa, že by vstúpil do Smeru. Dnešný poslanec, bývalý štátny tajomník a strojca Ficových mediálnych nápadov aj výstupov by sa mal rozhodnúť do konca leta.

Obetí po páde mosta v Janove pribúda, miestne úrady potvrdili už 42 mŕtvych. Diaľničný most ponad mesto sa zrútil v utorok, v oblasti vtedy prebehala silná búrka.

Európu a Latinskú Ameriku by mal spojiť nový podmorský optický kábel. Takzvanú digitálnu diaľnicu spájajúcu Brazíliu a Portugalsko by chceli spustiť už v roku 2020.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Podcast Dobré ráno je dostupný na rôznych platformách:

Podcasty SME

Okrem podcastu Dobré ráno vydáva denníka SME aj ďalšie tri podcasty - Zoom, Klik a Tech_FM.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a objavov, zo sveta astronómie, biológie a medicíny, ale aj o tom, ako sa šíria hoaxy a falošné správy, a v čom klamú.

Klik je týždenný podcast o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete technológií, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu ráno.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká tiež v spolupráci s Rádiom_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

V máji prerobil denník SME aj svoje televízne štúdio, aby vznikol priestor na nové podcastové štúdio. Podcastové štúdio je dostupné aj k prenájmu na externé nahrávanie.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.