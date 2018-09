Hľadá sa najlepší učiteľ Slovenska. Komu dáte hlas?

Spúšťame hlasovanie o cenu verejnosti pre najlepšieho pedagóga.

11. sep 2018 o 14:00

Kliknutím na vybrané meno v ankete uvedenej na začiatku článku odovzdáte hlas svojmu favoritovi. Predstavenie nominovaných osobností nájdete nižšie.

V každej škole sú dobrí pedagógovia, ale sto učiteľov našlo odvahu dať o sebe a o svojej práci vedieť.

Do národného kola prvého ročníka súťaže Učiteľ Slovenska sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, ale aj školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla aj široká verejnosť.

Celkový víťaz slovenského kola postupuje na svetové finále Global Teacher Prize.

Prevažná časť z 312 nominácií bola z Bratislavy a blízkeho okolia. Minimálne zastúpenie mali lokality, kde sa hovorí po maďarsky alebo zo severovýchodného Slovenska.

Z 312 nominácii prihlášku nakoniec poslalo presne sto pedagógov. Vo finálovej desiatke, ktorú na základe pevne stanovených kritérii vybrala odborná komisia, sú iba dvaja muži.

Prečítajte si desať nominácii a v pripravenej ankete môžete kliknúť na osobu, ktorej chcete dať hlas.

CEEV Živica a Komenského inštitút vyhlási výsledky tohtoročnej ceny Učiteľ Slovenska 2018 na galavečeri 2. októbra.

Nominovaní sú: Jozef Beňuška (59) - Martin, Helena Drobúlová (41) - Ružomberok, Jaromír Flaškár (34) - Púchov, Jana Karľová (50) - Humenné, Katarína Kresáňová (40) - Bratislava, Kornélia Lohyňová (51) - Bratislava, Ľubica Noščáková (46) - Bratislava, Monika Podolinská (46) - Muránska Dlhá Lúka, Noemi Ráczová (46) - Košice, Zuzana Tkáčová (41) - Košice.

Informácie o nominovaných

Jozef Beňuška (59), Martin

Fyzika, Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha

Popularizuje prírodovedné vzdelávanie formou zážitkových fyzikálnych experimentov nielen v rámci vyučovania, ale aj na verejných podujatiach. Do aktivít zapája študentov, chce im ukázať, že fyzika môže zaujímavá a zábavná. V roku 2017 mu bola udelená cena Európskej fyzikálnej spoločnosti pre učiteľa strednej školy. Je spoluzakladateľom Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, kde pôsobí už 13 rokov. Už pätnásť rokov organizuje Vanovičove dni, celoslovenský seminár pre učiteľov fyziky základných a stredných škôl.

Helena Drobúlová (41), Ružomberok

Chémia, Gymnázium sv. Andreja

Snaží sa, aby každý žiak na jej vyučovaní zažil úspech, mal zo seba dobrý pocit. Neraz na to stačí správna odpoveď, zaujímavá prezentácia, alebo zhodnotenie práce spolužiaka. Všetko s cieľom, aby študenti mali chémiu radi. Absolvovala Individuálny rozvojový program učiteľa, na základe ktorého vniesla do vyučovania nové metódy, ako sú tímové žiacke aktivity, chce nimi zlepšiť na hodinách celkovú atmosféru. Je aktívnou členkou e-Twinningu, programu spolupráce učiteľov v rámci celej Európy. Je dobrovoľníčkou v programe DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu a mentorkou niekoľkým žiakom.

Jaromír Flaškár (34), Púchov

Biológia a geografia, Základná škola Mládežnícka

Za žiakmi vidí viac ako len ich dosiahnuté výsledky, chce im odovzdávať vedomosti, citlivo ich vychovávať. Nového žiaka v triede včlenil do kolektívu aj vďaka videu, v ktorom mu zveril hlavnú úlohu. Príbeh o chlapcovi, ktorý sa túži stať smetiarom a vzoprel sa výsmechu spolužiakov, triedil odpad a napokon si získal okolie, uspel aj v súťažiach o Skvelé zelené video a Mladí reportéri pre životné prostredie. Vracia sa k starším technikám vzdelávania, interaktívne tabule podľa neho nie sú zárukou učiteľských úspechov. Využíva rovesnícke vzdelávanie, pri ktorom sa samotní žiaci stávajú odborníkmi vo svojej téme a prezentujú informácie mladším žiakom.

Jana Karľová (50), Humenné

Špeciálna škola pre deti s mentálnym postihnutím

Jej žiakmi sú rómske deti s mentálnym postihnutím. ,,Naučiť sa učiť ich“ to bola veľká výzva, ale riešenie našla. Spev, hudba a folklór sa stali jej učebnicami, zošitmi, tabuľou. To, čo deťom bolo blízke, sa im dostalo pod kožu aj v laviciach. Osvojili si návyky, vedia počúvať a pomaličky, ale isto, napredujú. Pracuje s deťmi formou zážitkového učenia, približuje im svet našich predkov, a aj tak v nich vzbudzuje pocit hrdosti na to, kým sú a kam patria. Tradície sa stali jadrom tejto jednoduchej, ale účinnej vyučovacej metódy. Aby mohla financovať svoje školské aktivity, založila občianske združenie Gaštanový koník.

Katarína Kresáňová (40), Bratislava

Biológia a informatika, Spojená škola Tilgnerovej.

Radosť z objavovania a bádania ju priviedli k vede, chuť meniť svet okolo seba z nej vyformovala učiteľku. Snaží sa svojich žiakov spoznávať, záleží jej na tom, aby ich tešilo, čo robia a aby pri práci využili svoje silné stránky. Vďaka nej majú žiaci na Tilgnerovej škole vlastnú hru Escape Room pod názvom Trinásta komnata. Zvládnutím logických úloh sa jej riešitelia snažia dopracovať ku kľúču od miestnosti, v ktorej sú zatvorení. Posilnenie kolektívu aj ducha školy je jedným z efektov, ktorý projekt školskej Escape Room prináša. Pre študentov zorganizovala aj Informatické Hviezdne vojny či Deň logických hádaniek.

Kornélia Lohyňová (51), Bratislava (Mikovíniho 1)

Hotelový a gastronomický manažment, marketing a geografia cest. ruchu, Hotelová akadémia

Za základ svojej práce považuje dobrý vzťah so žiakmi. Myslí si, že viac ako to, čo ich naučí, si budú pamätať to, ako k nim pristupovala. Akú podporu a čas im ľudsky venovala. Uplatňuje tímovú a projektovú prácu, aby mal každý študent možnosť realizovať sa. Nevníma len predmety, ktoré vyučuje, teší ju, pokiaľ žiaci celkovo nadobudnú pozitívny vzťah ku vzdelávaniu. Spolupracuje s organizáciou Junior Achievement Slovensko. Okrem toho, že na škole učí ich programy, bola dlhoročnou školiteľkou programu Podnikanie v cestovnom ruchu. Je ambasádorkou e-Twinningu, programu spolupráce učiteľov v rámci celej Európy. Prednáša na medzinárodných konferenciách, za posledných 5 rokov vyškolila zhruba 6000 učiteľov počas online a prezenčných kurzov a seminárov.

Ľubica Noščáková (46), Bratislava

Prvý stupeň, CZŠ Narnia

Ku každému žiakovi pristupuje individuálne. Jej srdcovkou je inkluzívne vzdelávanie, vďaka čomu má vždy plnú triedu jedinečných detí. Verí, že poslaním učiteľa je prepájať ľudí cez poznanie a tvoriť tak mosty od mikrosvetov každého z nás až ku spoluzodpovednosti za náš spoločný svet. Slovenský jazyk a literatúru učila zážitkovo, počas roka s deťmi napísali a vydali knihu, posolstvom ktorej je presne to, čím s deťmi žijú – cesta, akou sa dá naučiť vidieť svet očami a srdcom niekoho iného a deliť sa o poznanie. Spolupracuje s Daphne – Inštitútom aplikovanej ekológie, v spolupráci s ktorým momentálne realizuje projekty Sídliskový Ekosvet (príbeh stromu) a Ekohuncútstva, v ktorom budú môcť deti robiť vlastné mikroprojekty na zlepšenie sveta.

Monika Podolinská (46), Muránska Dlhá Lúka

Prvý stupeň, Základná škola

Zamerala sa na vzdelávanie rómskych žiakov, lebo cíti, že práve im vie a chce pomáhať. Za úspech považuje to, že deti chodia do školy rady, že majú zlepšenú dochádzku a napredujú. Chce sprostredkúvať poznanie a zážitky, ktoré posilňujú identitu rómskych žiakov, hrdosť na ich históriu, kultúru, tradície a jazyk. Spoločne s deťmi vytvorila viacero publikácií ako Muránska Dlhá Lúka očami žiakov, Žijeme medzi vami alebo Slovensko – rómsky šlabikár. Založila pri škole Detský klub, ktorého zámerom je komplexné neformálne vzdelávanie detí od raného veku v inšpirujúcom prostredí spolu s rodinou. Za svoje nasadenie získala Bielu vranu – ocenenie spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu.

Noemi Ráczová (46), Košice

Škola úžitkového výtvarníctva

Myslí si, že k úspechu si prispievajú žiaci sami, avšak túto cestu sa im snaží ako učiteľka uľahčiť. Snaží sa, aby sa mohli žiaci do procesu výučby aktívne aj kreatívne zapojiť, aby si stanovili nielen ciele, ale aj kroky, ktoré k nim vedú. Vymyslela súťaž Grafický duel, v ktorej sa žiaci realizujú na verejnosti. Spoluvytvárala nový odbor Digitálna maľba – koncept art, vytvorila učebnicu a pracovný zošiť k predmetu InDesign, na škole zaviedla predmet Odborná angličtina. S kolegami sa snažia školu neustále modernizovať, k čomu prispievajú spolupráce s inými strednými školami, ale aj organizáciami, či firmami – napríklad s Pixel Federation, ktorá vyvíja počítačové hry.

Zuzana Tkáčová (41), Košice

Informatika, Gymnázium sv. Edity Steinovej

Najcennejšou spätnou väzbou sú pre ňu nadšení žiaci, lebo nadšenie je podľa nej najväčšou hnacou silou vlastného rozvoja. Zameriava sa na predmety v oblasti STEM (informatické, prírodné a technické vedy). Na škole zaviedla Informatický ŠOK (študentskú odbornú konferenciu), podujatie plné IT workshopov a prednášok. Motivácia žiakov, špeciálne dievčat, je pre ňu kľúčová. Aj vďaka jej nasadeniu tvoria dievčatá na gymnáziu viac než tretinu maturantov z informatiky, čo predstavuje na Slovensku najvyšší podiel. Taktiež robí popularizáciu nanotechnológií vo výučbe prírodovedných a technických predmetov na ZŠ a SŠ - je autorkou metodických materiálov pre učiteľov a putovnej edukačnej výstavy Cesta do nanosveta.