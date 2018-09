Dobré ráno: Prečo máme málo sestier a čo to pre nás znamená

Sestry sa chcú mať lepšie.

4. sep 2018 o 23:49 Ján Krempaský, Peter Tkačenko

Vypočujte si podcast

Zdravotníctvo bez nich nevie existovať, ale v slovenských nemocniciach je ich akútny nedostatok.

Otvorené hranice v Európskej únii priniesli okrem príležitostí aj starosti, o slovenské sestry je totiž veľký záujem v zahraničí, kde dostanú zaplatené lepšie ako na Slovensku.

Koľko vlastne sestry zarábajú? Líši sa to podľa pracovísk? Koľko by chceli zarábať? Vieme tak dramaticky zvýšiť platy? Čo hovoria politici? Ako inak sa to dá riešiť? Je v hre aj lákanie zo zahraničia?

O tom, prečo máme málo zdravotných sestier a čo to pre nás znamená sa rozprával Peter Tkačenkom s Jánom Krempaským.

Krátky prehľad správ

Strana Sloboda a Solidarita oznámila založenie mládežníckej organizácie Mladí Saskári. Predseda SaS Richard Sulík tvrdí, že mládežnícka organizácia bude mať vedenie, ale aj vyčlenený finančný balík. Mladí saskári tvrdia, že nechcú byť len formlánou organizáciou, ale ponúkať platformu na ponúkanie názorov a riešení.

Smer po septembrovom predsedníctve oznámi meno svojho kandidáta na prezidenta. Podľa predsedu Smeru je povinnosťou strany postaviť vlastného kandidáta a pochválil sa, že Smer je najúspešnejším politickým projektom v dejinách Slovenska.

Zatiaľ neexistujúca strana prezidenta Andrej Kisku má volebný potenciál osloviť 28 percent voličov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si v agentúre Focus dal vypracovať itnernetový denník postoj. Uvedené číslo nepredstavuje štandardnú úroveň preferencií, ale uvádza, koľko ľudí by bolo ochotných stranu voliť.

Obnovené americké sankcie proti Iránu môžu spôsobiť výrazné zdraženie ropy. Pre americkú televíznu spoločnosť CNBC to povedal odborník na energetiku John Kilduff. Podľa Kilduffa je vysoko pravdepodobné, že cena ropy v najbližších týždňoch prelomí hranicu 75 dolárov za barel.

Ukrajinu každý rok opúšťa až milión obyvateľov. Tamojší minister zahraničných vecí Pavlo Klimkin označil situáciu za katastrofálnu a predpokladá, že v najbližších rokoch sa nezmení. Po Rusku najväčší európsky štát mal v polovici deväťdesiatych rokoch vyše päťdesiat miliónov obyvateľov, v roku 2017 klesol na 42 a pol milióna a emigrovať by chcela až tretina krajiny, najčastejšie mladí, ekonomicky aktívni ľudia. Len v Poľsku žije asi pol druha milióna Ukrajincov.

