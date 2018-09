Dobré ráno: Ako sa z alternatívnej školy stane sekta. Čo je zač škola Dve ruky

Viac o prípade čudesnej súkromnej školy.

5. sep 2018 o 23:16 Peter Kapitán, Roman Cuprik

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/495722586&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Vytiahol z triedy 14-ročného žiaka a podľa obžaloby ho zvalil na zem, kľakol si na neho, bil ho, škrtil a hlavou mu búchal o zem.

Aj keď neskôr na súde svoje správanie z konca školského roku 2016 Aleš Štesko, riaditeľ súkromnej školy na Magurskej ulici v Banskej Bystrici ako stratu súdnosti a sebaovládania, vplyv na školu úplne nestratil.

Na škole pôsobí Andrej Karimov, ruský majster bojového umenia Systema a kozáckeho boja, ktorý vo výchove presadzuje násilné praktiky. Napriek tomu všetkému, škola nazývaná aj Dve ruky, otvorila svoje brány aj tento školský rok.

O prípade čudesnej súkromnej školy s pochybnými praktikami sa Peter Kapitán rozprával s redaktorom domáceho spravodajstva Romanom Cuprikom.

Krátky prehľad správ

Novým podpredsedom Úradu pre verejné obstarávanie sa stal na druhý pokus Juraj Bugala. Bugalu kritizujú mimovládne organizácie, pretože má blízko k podnikateľovi Ivanovi Kmotríkovi. Bugalu rieši aj okresný súd v Žiline, ktorý skúma, či je skutočným vlastníkom akciovej spoločnosti Infra Services.

Na železničnej trati medzi Kalnou nad Hronom a Levicami sa v stredu pred desiatou roztrhla súprava rýchlika smerujúceho z Bratislavy do Košíc. Žiadnemu z pasažierov sa nič nestalo, pretože po nehode sa aktivovali bezpečnostné brzdy. Podľa železníc sa takáto udalosť raz za čas stane, no nič výnimočné to nie je.

Zoznam pasažierov a požiadavka o prelet vládneho špeciálu nad cudzím územím sa bežne rieši niekoľko dní pred preletom. Tvrdí to ministerka vnútra Denisa Saková. Na otázku, prečo Slovensko tvrdilo, že na palube lietadla, v ktorom mal byť unesený Vietnamec, sa bude nachádzať aj exminister vnútra Robert Kaliňák povedala, že sa treba spýtať jeho.

Britská polícia obvinila dvoch Rusov z útoku novičkom na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa. Británia však nežiada Moskvu o vydanie týchto mužov, pretože ruská legislatíva zakazuje vydávanie občanov na britské ostrovy. Ruskému ministerstvu zahraničia mená ani tváre podozrivých nič nehovoria.

Petra Sagana, Juliena Alaphilippa či Nikiho Terpstru si budete môcť už o týždeň pozrieť na cyklistických pretekoch Okolo Slovenska. Päť etáp, ktoré tento rok pôjdu postupne z Popradu cez Ružomberok, Dubnicu nad Váhom až do Galanty, pritiahlo aj dva tímy z kategórie World Tour. Okolo Slovenska sa začína budúci štvrtok prológom v Poprade.

