O bunkách sa dá rapovať, o labutiach baletiť

11. sep 2018 o 12:50 Jarmila Horáková

Katarína Kresáňová je učiteľkou biológie a informatiky v Bratislave. Lásku k vede, pre ktorú sa kedysi nadchla, „pašuje“ do učiva hravou formou. Aj za tento príbeh môžete hlasovať v cene verejnosti pre Učiteľa Slovenska.

Katarína Kresáňová je veselá a dobrodružne naladená osôbka, šialená vedátorka – botanička, bryologička (tá, čo skúma machy), učiteľka celou svojou dušou. Odmalička ju fascinoval vesmír, prírodné vedy a to, ako funguje svet. Absolvovala Univerzitu Komenského v odbore čistá biológia. Ako doktorandka privoňala k práci v Slovenskej akadémii vied.

Popri tom ochutnala prácu s deťmi v skautskom oddiele Biele delfíny, a to ju definitívne posunulo k učeniu. Dorobila si pedagogické minimum a informatiku a momentálne učí už desať rokov na osemročnom gymnáziu Tilgnerova v Bratislave.

Hovorí, že na Tilgnerke spolu s detiskami už popáchali celkom pekné projekty a akcie a verí, že v tom bude spolu s nimi pokračovať aj naďalej s rovnakou vášňou.

Prepojení s praxou

Katarína Kresáňová do vyučovania okrem samotného učiva vnáša veci, o ktorých si myslí, že by sa žiakom mohli hodiť: Zisťovanie a používanie silných stránok, pamäťové techniky a metódy, ako sa efektívne učiť, smart techniku na nastavenie cieľov.

Lásku k vede, pre ktorú sa kedysi nadchla, „pašuje“ do učiva hravou formou, ale tak, aby u študentov rozvíjala kritické myslenie.

Na hodinách robia pokusy, skúšajú, čo ako funguje, veľa diskutujú, hľadajú odpovede. Izolovali DNA, hľadali zaujímavosti o genetike, robili rodokmene alebo kultivovali baktérie a plesne z rôznych častí školy v Petriho miskách a vyrobili mapku, kde čo rastie.

Tento rok sa študenti dokonca podieľali na reálnom výskume týkajúcom sa lišajníkov a znečistenia životného prostredia, ktorý robili v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied v Bratislave a s univerzitou v Siene.

Kostrička vedomostí, ktorú postupne žiaci získajú, je dôležitá. Pomáha im zorientovať sa vo svete a nenaletieť na rôzne dezinformácie, na ktoré sa dá natrafiť napríklad aj na internete. Učí ich teda vyhľadávať, pracovať s informáciami, s čím veľmi súvisí aj kritické myslenie.

Ďalšou dôležitou hodnotou, ktorú sa snaží Katka Kresáňová dať svojim žiakom, je aj istá zodpovednosť za svet okolo nich. Už niekoľko rokov funguje na Tilgnerke napríklad projekt, kde si po skupinkách žiaci na dva mesiace vymyslia, ako budú pomáhať prírode alebo komunite okolo. A ako hovorí, každý rok máva pravidelne až slzy v očiach a je v údive nad tým, čo všetko žiaci dokážu.

Praktické veci cez projekty

Veľmi veľa vecí praktických pre život sa dá naučiť cez rôzne projekty, ktorých robí so žiakmi veľa. Prišla napríklad s nápadom vytvoriť v priestoroch átria školy vlastnú Escape Room, čo je hra, v ktorej sa prostredníctvom riešenia rôznych logických úloh snažíte dopracovať ku kľúču od miestnosti, v ktorej ste zatvorení.

„Na vyriešenie logických úloh, do ktorých sa dá zapasovať všetko od biológie cez logiku a kreativitu až po postreh, majú len obmedzený čas, a aby ich všetky zvládli, musia spolupracovať,“ vysvetľuje pravidlá Kresáňová.

Iným obľúbeným projektom sú aj takzvané informatické hviezdne vojny, ktoré už niekoľkokrát v škole vytvorili pod jej vedením a zorganizovali starší žiaci pre tých mladších.

Divadlo o fotosyntéze

Na hodinách Katky Kresáňovej si žiaci rozvíjajú aj kreativitu. Často hrávajú divadlá, ktoré demonštrujú napríklad to, ako fungujú svaly, fotosyntéza či krvný obeh. A keď preberali vtáky, skupinka žiakov mala nielen úžasný projekt o labutiach, sami si pripravili a zatancovali k tomu labutie jazero.

Pre Kresáňovú sú však dôležité nielen vedomosti, ale aj vzťahy, ktoré žiaci hľadajú, ktorými žijú.

„Tam už to nie je len o biológii alebo informatike, tam už vznikajú úplne iné príbehy. Aby mohli vznikať, treba tie deti spoznať,“ hovorí Kresáňová. To sa dá najlepšie vtedy, keď sa s nimi učiteľ rozpráva, keď ich počúva. Na to sú skvelé kadejaké výlety, exkurzie, krúžky.

Kresáňová vedie napríklad fotografický krúžok a geocaching. Ako hovorí, často je to hlavne o tom, že sa decká potrebujú vyrozprávať, potrebujú byť vonku.

Pre Katku Kresáňovú sú deti úžasné. Zbožňuje ich otázky, rada sleduje, ako objavujú svet, ako sa im formujú názory. Verí, že raz môžu zmeniť kúsok sveta k lepšiemu, a tak ich chce na to aspoň trošku pripraviť. Meniť svet k lepšiemu sa dá aj v školstve.