Na jej hodinách žiaci zošity nepotrebujú

Kornélia Lohyňová nechce byť učiteľkou, ktorá bude diktovať poznámky a potom žiakov testovať.

11. sep 2018 o 12:53 Jarmila Horáková

Kornélia Lohyňová nechce byť učiteľkou, ktorá bude diktovať poznámky a potom žiakov testovať. Radšej sa snaží do tried priniesť zážitkové vyučovanie. Aj za tento príbeh môžete hlasovať v cene verejnosti pre Učiteľa Slovenska.

Komu dáte hlas? Kliknutím na vybrané meno v ankete uvedenej na začiatku článku odovzdáte hlas svojmu favoritovi. Predstavenie všetkých nominovaných osobností nájdete tu.

Kornélia Lohyňová nemala ambície stať sa učiteľkou. Vyštudovala fakultu ekonomiky služieb a cestovného ruchu a niekoľko rokov v tejto oblasti aj pracovala. Po narodení detí sa rozhodla pre školstvo.

S odstupom času hovorí, že učiť išla s veľkou pokorou a trošku so strachom, či to zvládne. Od začiatku však vedela, že chce učiť tak, aby sa žiaci čo najviac naučili v škole.

Mala jasno v tom, že nechce byť učiteľkou, ktorá bude diktovať poznámky a potom žiakov testovať.

Vyhľadávala všetky možnosti na to, aby priniesla do tried zážitkové vyučovanie.

Ten rozhodujúci moment, keď sa začala pozerať na vzdelávanie trošku inak, prišiel vo chvíli, keď videla obrázok s jednoduchým, ale silným odkazom pre učiteľov: „Spýtaj sa každý deň seba samej, keď ideš do školy: Chcela by si byť žiakom v tvojej triede?“

Dnes je už jasné, že Kornélia Lohyňová z bratislavskej Hotelovej akadémie na Mikovínyho ulici sa v školských vodách cíti ako ryba. Stereotyp je jej cudzí.

Za základ svojej práce považuje dobrý vzťah so žiakmi, a preto sa snaží získať si ich dôveru.

Realizovať sa môže každý

Kornélia Lohyňová na vyučovaní využíva rôzne IKT nástroje, študenti pracujú v online prostredí, nepoužívajú zošity.

Je presvedčená, že jej študenti si budú po rokoch viac pamätať jej individuálny prístup k nim ako to, čo ich naučila. Akú podporu a čas im ľudsky venovala.

Aj preto uplatňuje tímovú a projektovú prácu, aby mal každý študent možnosť realizovať sa. Nevníma len predmety, ktoré vyučuje, teší ju, pokiaľ žiaci celkovo nadobudnú pozitívny vzťah k vzdelávaniu.

„Základom je, aby si uvedomili svoje silné a slabé stránky a snažili sa na sebe pracovať,“ ozrejmuje učiteľka.

Lohyňová učí maturitné predmety a hovorí, že doteraz sa jej nestalo, aby žiak, ktorého učila, nebol úspešný na maturitnej skúške.

Všetci žiaci, keď odchádzajú na akademický týždeň, si veria na predmetoch manažment a marketing a nemusia im venovať čas, pretože ich jednoducho vedia na základe rôznych metód, ktoré využíva.

„Verím tomu, že rozvoj sociálnej a emocionálnej inteligencie, o ktoré sa neustále snažím, im pomôže v živote a v budovaní ich úspešnej budúcnosti,“ povedala Lohyňová.

Mnohí absolventi si k svojej bývalej triednej chodia po radu aj počas štúdia na vysokých školách. Prichádzajú na konzultácie alebo sa iba porozprávať, dokonca aj cez skype, ak sú v zahraničí, a získať motiváciu na ďalší rast.

Musia prísť s nápadom, aj ho zrealizovať

Lohyňová používa na hodinách rôzne aktivizujúce metódy, žiaci sa učia vyhľadávať relevantné informácie, spracúvať ich a vytvárať produkty, ktoré sú rôzne, od jednoduchých kvízov pre spolužiakov až po realizáciu eventov.

Aspoň raz do roka má každá trieda projektové vyučovanie, kde žiaci dostávajú výzvu spojenú s reálnym životom. Používajú takzvaný design thinking, kde špecifikujú riešenia na rôzne cieľové skupiny.

„Okrem toho využívame vzájomné učenie sa napríklad formou Jigsaw stratégie, pretože to je jedna z najefektívnejších metód učenia sa - keď učíme iných,“ ozrejmuje Lohyňová.

Tak tomu bolo napríklad pri projekte Make a Difference Day, kde žiaci v tímoch museli prísť s nápadom, ako pomôcť komunite, a svoj nápad aj zrealizovať.

Medzi žiakmi sú mimoriadne obľúbené skype workshopy, napríklad ten s mentorkou z Indonézie, ktorá s nimi hovorila o rozvoji komunikačných zručností, alebo prezentácia cestovateľov na hodinách geografie, či Mystery Skype s rôznymi školami na celom svete.

Školiteľka aj ambasádorka

Hotelová akadémia sa stala vďaka nasadeniu Kornélie Lohyňovej Podnikateľskou školou roka, ocenenie prebrala na pôde parlamentu v Bruseli.

Vedie kurzy pre európskych učiteľov v „triede budúcnosti“ v Bruseli zamerané na podnikavé učenie s IKT nástrojmi, s týmto kurzom bola pozvaná minulý rok do Číny, kde školila ich učiteľov.

Vybrali ju do programu IVLP (International Visitor Leadership program), ako profesijná líderka sa zúčastnila na výmennom programe financovanom Ministerstvom zahraničných vecí USA spolu s ďalšími 19 ženami z celého sveta.

Prednáša na medzinárodných konferenciách, za posledných päť rokov vyškolila zhruba 6000 učiteľov počas online a prezenčných kurzov a seminárov.