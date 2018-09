Ako sa bilingválni gymnazisti nadchli pre informatiku

Zuzana Tkáčová obrátila pozornosť gymnazistov aj prírodným a technickým smerom.

11. sep 2018 o 13:03 Jarmila Horáková

Keď prišla učiteľka Zuzana Tkáčová do školy, z informatiky nematuroval nik. Potom obrátila pozornosť gymnazistov aj prírodným a technickým smerom. Aj za tento príbeh môžete hlasovať v cene verejnosti pre Učiteľa Slovenska.

Komu dáte hlas? Kliknutím na vybrané meno v ankete uvedenej na začiatku článku odovzdáte hlas svojmu favoritovi. Predstavenie všetkých nominovaných osobností nájdete tu.

Keď pred piatimi rokmi prišla Zuzana Tkáčová učiť na Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach, z informatiky tu nezvykol maturovať ani len jeden žiak. Je to síce bilingválne gymnázium, na ktoré sa študenti hlásia pre angličtinu, a nie pre informatické, prírodné a technické vedy, no aj tak ju to zarazilo.

Nezáujem študentov ju nepotešil, no chápala ho ako výzvu, priestor na realizáciu nových myšlienok. A to má ona rada.

A tak začala „makať“ na tom, aby obrátila pozornosť gymnazistov aj prírodným a technickým smerom.

Po piatich rokoch je situácia na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach iná, z informatiky tu maturuje 25 percent končiacich študentov (na školách porovnateľného typu a zamerania na Slovensku je to len zhruba 10 percent) a tretina z nich sú dievčatá, čo je najviac zo všetkých gymnázií na Slovensku. Viacerí už informatiku študujú na vysokých školách doma aj v zahraničí.

Prečo tá viditeľná zmena? Chcelo to len informačné technológie študentom priblížiť v inom svetle.

Lebo školská informatika už nemôže byť o tom, o čom bola pred desiatimi rokmi. A je smutné, ak žiakov na prežitie v digitálnej spoločnosti lepšie pripravujú sci-fi filmy než hodiny informatiky.

Kľúčová bola motivácia

Zuzana Tkáčová gymnazistov k informatickým, prírodným a technickým vedám (STEM) motivovala cez ich zapojenie do rôznych projektov a kampaní, na exkurziách a stretnutiach s odborníkmi či s rovesníkmi, ktorí sa niečomu zaujímavému v STEM oblasti venujú a môžu ich inšpirovať.

Zaviedla na škole informatický ŠOK (študentskú odbornú konferenciu) - IT happening plný prednášok a workshopov, ktorý si získal veľkú obľubu.

S odstupom času Tkáčová hovorí, že to „otočenie“ študentov smerom k informatike majú na svedomí aj témy, ktoré na vyučovaní otvára.

„Ide o témy takpovediac na hranici informatiky a iných vedných disciplín, ako sú psychológia, sociológia, biológia, umenie, ekonomika či medicína. Venujeme sa bioinformatike, dátovej analytike, robotike, SMART technológiám, počítačovej bezpečnosti, ale predovšetkým zmenám, ktoré prebiehajú v našej spoločnosti vplyvom informačných technológií,“ vymenúva zanietená učiteľka informatiky.

Študenti sa o nich nielen učia, ale ich aj analyzujú a diskutujú o nich, pretože to sú podoby informačnej spoločnosti, v ktorej raz budú fungovať.

Tkáčová hovorí, že niekedy sú to pre nich prekvapivé skutočnosti, ktoré môžu byť aj v protiklade s predstavami, ktoré si prinášajú z domu. A dievčatá vnímajú tieto témy obzvlášť citlivo, čo je základ pre zmenu ich vzťah k informačným technológiám.

„Preto sa zameriavam na kreatívne programovanie, ktoré im ponúka šancu bádať, experimentovať, tvoriť a spolupracovať v tímoch, veď IT už dávno nie je len o „výkonnostnom“ programovaní, ale cení sa aj estetika a dizajn, schopnosť prinášať nové a netradičné nápady,“ ozrejmuje učiteľka záujem a nadšenie gymnazistov.

Ohúrenie z nanovedy

Pred niekoľkými rokmi sa začala venovať aj popularizácii a vzdelávaniu v nanovede a nanotechnológiách ako novej téme vo výučbe rôznych STEM predmetov.

„Keďže na Slovensku neexistovala žiadna organizácia, ktorá by sa systematicky tejto téme venovala, začala som to ako moju dobrovoľnícku iniciatívu a v súčasnosti v tejto oblasti intenzívne spolupracujem s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci,“ povedala Tkáčová.

A nanotechnológie doslova ohúrili nielen jej žiakov, ale aj Tkáčovú, a pohltili ju natoľko, že vďaka učiteľskému grantu od NASA vyštudovala nanoedukáciu v USA a neskôr aj bionanotechnológie v Nemecku.

Dnes o nanotechnológiách robí workshopy a prednášky pre učiteľov a žiakov na školách na Slovensku aj v Čechách, ale aj pre laickú verejnosť. Je autorkou putovnej edukačnej výstavy Cesta do nanosveta, ktorej vernisáž bola minulý rok v rámci Týždňa vedy a techniky v Košiciach a ktorú si môžu učitelia bezplatne zapožičať na svoje školy.

Pre občianske združenie Aj Ty v IT vedie programátorské workshopy pre dievčatá z košických ZŠ a SŠ s cieľom podpory motivácie pre IT a technické odbory.

Za inovatívne prístupy vo výučbe STEM predmetov ju ocenili v Bruseli, uspela v súťaži Microsoftu o najlepšie projektové vyučovanie, získala cenu Slovak Telekom za implementáciu informačno-komunikačných technológií do vyučovania.