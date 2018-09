Dobré ráno: Na ministerstve obrany sa prevalil ďalší čudný nákup

Ako prebiehal podozrivý biznis u vojakov.

11. sep 2018 o 23:56 Tomáš Prokopčák, Peter Kováč

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/498593199&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Podcast

Možno v inej krajine by to bol škandál. Ale na Slovensku to znie ako ďalší z množstva podobných príbehov.

Niečo sa malo kúpiť, tak firmy, ktoré to vedeli dodať, spravili ponuky. Lenže nakoniec súťaž vyhrala iná firma za oveľa viac peňazí, aby si riešenie aj tak objednala u tých pôvodných. Rozdiel... ten niekam zmizol. Zaujímavejšie však je, keď sa v tomto prípade z prostredia vojakov začnú objavovať mená ako Výboh alebo Hoľko.

O lukratívnych armádnych zákazkách, o firme Willing a o podozrivom nákupe, na ktorý upozornil bývalý zamestnanec ministerstva obrany sa dnes rozprávame s reportérom denníka SME Petrom Kováčom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Krátky prehľad správ

Slovenskí vedci včera pochodovali za lepšie podmienky aj žiadali odstúpenie ministerky školstva Martiny Lubyovej. Slovenská akadémia vied sa sporí s ministerstvom školstva a vedy o transformáciu akadémie a podozrieva ministerku, že chce Akadémii zlikvidovať. Prezident Andrej Kiska už vyzval vládu, aby chaos okolo SAV ukončila a vyjadril vedcom svoju podporu.

Ústavný súd odmietol sťažnosť Mariana Kočnera proti jeho väzbe. Kočner tak vo väzbe naďalej zostáva. Súd jeho sťažnosť považuje za neopodstatnenú.

Opozícia napokon pošle do boja o post bratislavského primátora konzervatívneho kandidáta Jána Mrvu. V akýchsi primárkach porazil Caroline Líškovú, ktorá bude ďalej kandidovať len na bratislavskú mestskú poslankyňu. Zároveň vstupuje do Mrvovho tímu.

Bývalého bossa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka a jeho pravú ruku Jána Kána prokurátor obžaloval pre vraždu poľského milionára Gregora Szymaneka. Podnikateľa zavraždili ešte v roku 1997.

Rusko nacvičuje veľký vojnový konflikt a chystá sa naň spoločne aj s čínskou armádou. Cvičenie Vostok 2018 je pritom ešte väčšie ako obrovské vojenské cvičenie sovietskeho zväzu Zapad v roku 1981. Na cvičení sa vo východnej časti Ruska zúčastní asi tristotisíc vojakov, 36-tisíc bojových vozidiel a viac ako tisíc lietadiel. Analytici hovoria, že cvičenie je prípravou na budúcu svetovú vojnu, pričom Rusi údajne veria, že sa môže odohrať v budúcom desaťročí.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Podcast Dobré ráno je dostupný na rôznych platformách:

Podcasty SME

Okrem podcastu Dobré ráno vydáva denníka SME aj ďalšie tri podcasty - Zoom, Klik a Tech_FM.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a objavov, zo sveta astronómie, biológie a medicíny, ale aj o tom, ako sa šíria hoaxy a falošné správy, a v čom klamú.

Klik je týždenný podcast o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete technológií, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu ráno.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká tiež v spolupráci s Rádiom_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

V máji prerobil denník SME aj svoje televízne štúdio, aby vznikol priestor na nové podcastové štúdio. Podcastové štúdio je dostupné aj k prenájmu na externé nahrávanie.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.