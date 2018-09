Školský parlamentný výbor dal Lubyovej mesiac na urovnanie sporu so SAV

Ministerka školstva sa bránila tým, že rezort školstva momentálne nemá aké kroky vykonať.

14. sep 2018 o 11:28 SITA

BRATISLAVA. Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport sa v piatok na mimoriadnom zasadnutí pre situáciu v Slovenskej akadémii vied (SAV) dohodol, že sa stretne znova o mesiac.

"Pani ministerka školstva Martina Lubyová nás bude do 30 dní informovať, aké kroky podnikla, aby sa vyriešila situácia v SAV," vysvetlila poslankyňa hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a podpredsedníčka výboru Veronika Remišová.

Lubyová už nemôže zakročiť

V minulom roku schválil parlament zákon, na základe ktorého sa mala SAV stať verejnou výskumnou inštitúciou a nadobudnúť tak inú právnu formu.

Na to je však potrebné, aby akadémiu zaregistrovalo ministerstvo školstvo. Registrácia je momentálne prerušená.

"Prokuratúra konštatovala, že nedodanie dokumentov potrebných pre transformáciu v zákonom stanovených termínoch bolo veľkého rozsahu a nedalo sa nad nimi prižmúriť oči," vysvetlila Lubyová.

Hrozil bankrot niektorých ústavov

Podľa nej prokuratúra vo svojom stanovisku konštatuje, že registračný orgán (ministerstvo školstva) má právo žiadať všetky potrebné dokumenty.

"Bola to naša povinnosť, aby sme všetko preskúmali. Chceli sme vedieť, či sú nejaké organizácie v úpadku. Ešte koncom augusta nemala akadémia hotové vstupné súvahy a keďže trvala na tom, že už vznikla ako verejná výskumná inštitúcia, bola to povinnosť SAV mať ich hotové. V akadémii nevedeli, či sú ústavy v mínuse alebo nie sú. Keby sme ústavy zaregistrovali, už v auguste by niektoré zbankrotovali," pokračovala šéfka rezortu školstva.

"Nemohla som na seba zobrať porušenia zákona, aj keď sú to moji kolegovia. Keby sme ich zaregistrovali spätne, mohlo by ich to dobehnúť spätne," uzavrela ministerka počas zasadnutia výboru.

Tri návrhy od zástupcov SAV

Zástupcovia akadémie boli po rokovaní školského parlamentného výboru spokojní.

"Máme tri návrhy. Tým prvým je, aby sme neboli nútení do transformácie cestou, ktorá vedie k likvidácii ústavov, ale aby bola dodržaná kontinuita ústavov. Druhá vec je, aby sa odstránili neistoty, ktoré boli v právnom vákuu. Organizácie v tom období užívali majetok v dobrej viere, že na nich prešiel. Nechceme, aby bol niekto v budúcnosti za to potrestaný. Tretím návrhom je, že budeme hľadať cestu dobrej novely zákona, aby sme boli spokojní my a povedzme, že aj štát," povedal po výbore novinárom člen Predsedníctva SAV František Simančík.

Poslanec strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling nebude súhlasiť s tým, aby Lubyová "hádzala horúci zemiak na NR SR. Nech v skrátenom legislatívnom konaní prinesie na októbrovú schôdzu vládny návrh zákona."



SAV chce, aby boli zaregistrované tie ústavy, ktoré splnili podmienky transformácie.

Ministerka školstva ešte v lete informovala médiá, že akadémii túto možnosť navrhla, ale "akadémia odmietla selektívnu registráciu. Tvrdili, že buď sa zaregistrujú všetky alebo ani jeden."

Novela zrušila celú transformáciu

Parlament schválil v utorok novelu zákona o vysokých školách, do ktorého bola vložená novela zákona o SAV. Schválením novely sa akadémia vrátila do tej podoby, v akej bola pred 1. júlom 2018, teda do formy rozpočtovo-príspevkovej organizácie.

"Schválili sme novelu, ktorou sa celá práca zrušila. Považujem to za kontraproduktívne a neracionálne. Novela vyvoláva právnu neistotu a po tom, ako v pléne pán poslanec Hrnko hovoril napríklad o sprivatizovaní budovy na Lomnickom štíte, si začínam myslieť, že ide o majetok," povedala Remišová a žiadala ministerku školstva o záruku, že SAV bude majetok naďalej spravovať.

Lubyová pripomenula, že majetok je štátny.

"SAV nie je vlastníkom, je len správcom. Neviem garantovať, či ostane správcom, v tomto koná ministerstvo financií. Bolo by najlepšie, keby majetok ostal štátny, aby sa prestali šíriť reči, že niekto chce majetok sprivatizovať," vysvetlila Lubyová.

Podľa poslanca strany Smer-SD a predsedu výboru Ľubomíra Petráka by bolo vhodné, aby novela zákona o SAV nadobudla účinnosť 1. októbra.

"SAV by tak mohla administratívne uzavrieť celý mesiac. Je však na to potrebná súčinnosť NR SR, ministerstva spravodlivosti a prezidenta SR, aby vytvorili vhodné podmienky pre dané nadobudnutie účinnosti," vysvetlil Petrák.