Dobré ráno: Kto je Tomáš S. a koho zadržala NAKA

Polícia má podozrivých z vraždy Kuciaka.

27. sep 2018 o 23:20 Adam Valček, Peter Kapitán

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/506170107&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Po siedmich mesiacoch sa Slovensko znova zobudilo do dňa, počas ktorého sa rozpráva o jedinej udalosti. O vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Vo štvrtok skoro ráno elitní policajti z NAKA zadržali v Kolárove osem osôb. Medzi nimi by mali byť aj ľudia podozriví z toho, že vraždu vykonali.

Počas dňa na verejnosť prenikali informácie len veľmi pomaly, podarilo sa zistiť, že jedným z podozrivých by mal byť Tomáš S. z Kolárova.

Čo ďalšie sa počas dňa udialo?

Peter Kapitán sa rozprával s investigatívnym reportérom denníka SME Adamom Valčekom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Krátky prehľad správ

Zálohovaniu PET fliaš sa Slovensko nevyhne, ak chce dosiahnuť, aby sa 90 percent fliaš uvedených do obehu recyklovalo. V rozhovore pre denník SME to povedal minister životného prostredia László Sólymos. Chystá sa taktiež sprísniť zákon o ochrane prírody, ktorý by mal obmedziť rúbanie lesa v národných parkoch.

Exekučná amnestia nebude, tvrdí minister spravodlivosti Gábor Gál. Namiesto toho pripravuje návrh na zastavenie starých exekúcií. O amnestii začala hovoriť ešte jeho predchodkyňa Lucia Žitňanská. Na súdoch je 3,74 milióna exekúcií, z nich polovica je starších ako päť rokov.

V posledných dňoch priemerná teplota počas troch dní po sebe klesla pod 13 stupňov a to znamená, že sa začala vykurovacia sezóna. Za teplo si počas nasledujúcich mesiacov domácnosti priplatia. Zdražovanie môžu spôsobiť vyššie ceny plynu na burzách, ale aj emisných povoleniek na svetových trhoch.

Rusi klamú o identite mužov, ktorých Briti podozrievajú z toho, že otrávili dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry. Jedným z mužov obvinených z útoku je plukovník ruskej vojenskej rozviedky Anatolij Čepiga, ktorého vyznamenal aj ruský prezident Vladimir Putin.

Slovenská tenistka Dominika Cibulková nestačila vo štvrťfinále na nenasadenú Bielorusku Arynu Sobolenkovú a prehrala s ňou v dvoch setoch. Predtým pritom vyradila veľké favoritky turnaja, okrem iného aj svetovú jednotku Simonu Halepovú z Rumunska.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Podcast Dobré ráno je dostupný na rôznych platformách:

Podcasty SME

Okrem podcastu Dobré ráno vydáva denníka SME aj ďalšie tri podcasty - Zoom, Klik a Tech_FM.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a objavov, zo sveta astronómie, biológie a medicíny, ale aj o tom, ako sa šíria hoaxy a falošné správy, a v čom klamú.

Klik je týždenný podcast o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete technológií, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu ráno.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká tiež v spolupráci s Rádiom_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

V máji prerobil denník SME aj svoje televízne štúdio, aby vznikol priestor na nové podcastové štúdio. Podcastové štúdio je dostupné aj k prenájmu na externé nahrávanie.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.