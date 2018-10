Viac prostriedkov pre obranu zvyšuje dôveryhodnosť Slovenska, tvrdí Gajdoš

Minister obrany využije zdroje aj na doplatenie projektu UH-60M Black Hawk.

11. okt 2018 o 12:13 TASR

BRATISLAVA. Navrhovaný budúcoročný rozpočet pre ministerstvo obrany dokáže rezort podľa svojho šéfa Petra Gajdoša efektívne využiť na zabezpečenie obrany SR, zvýšenie obranyschopnosti štátu a občanov v zmysle Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR do roku 2030.

Zvýšenie dôveryhodnosti krajiny

Uviedol to v reakcii na jeho schválenie vládou.

Podľa Gajdoša Slovensko deklarovalo na medzinárodných samitoch, že do roku 2020 dosiahne podiel výdavkov na obranu 1,6 percenta HDP a do roku 2024 až 2 percentá.

Minister zároveň uviedol, že na základe schváleného rozpočtu môže povedať, že v roku 2019 by mal rezort dosiahnuť 1,72 percenta HDP, v roku 2020 už 1,8 a v roku 2021 by to malo byť 1,9 percenta HDP.

"Týmto sa Slovenská republika jednoznačne stáva dôveryhodným partnerom, či už členom NATO, ale aj Európskej únie," doplnil.

Prostriedky na modernizáciu

Finančné prostriedky z rozpočtu budú podľa neho v rámci dlhodobého plánu využité na projekty s dôrazom na nákup stíhačiek F-16, doplatenie projektu UH-60M Black Hawk, ako aj lietadiel C-27J Spartan, 3D radarov, delostreleckej techniky Zuzana 2.

Minister počíta aj s predložením výsledného projektu bojových obrnených vozidiel 8x8 a 4x4.

V rámci rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 je pre rezort obrany vyčlenených viac ako 1,6 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 53,7 percenta.