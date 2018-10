Dobré ráno: Kto vás môže sledovať a kedy to je legálne

Ako to je so sledovaním ľudí na Slovensku.

24. okt 2018 o 23:37 Tomáš Prokopčák, Peter Kapitán

Peter Tóth, bývalý siskár a novinár mal údajne pre Mariana Kočnera sledovať viacerých slovenských novinárov.

Pravdepodobne tým spáchal trestný čin, lenže... nie každé sledovanie je trestné. A na Slovensku pôsobia desiatky súkromných detektívnych kancelárií.

Ako to teda u nás je so sledovaním ľudí, kto a prečo to vôbec robí, kedy to je legálne a kedy trestným činom?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Kapitánom.

Krátky prehľad správ

Miroslava Kriaka, bývalého zástupcu šéfa sledovačky Slovenskej informačnej služby a údajného spolupracovníka Petra Tótha na diskreditácii novinárov vyhodili z Finančnej správy. Týždenník Plus 7 dní upozornil, že Tóth si na sledovanie novinárov mal najať aj Kriaka.

Pokus obísť prezidenta pri voľbe ústavných sudcoch Smeru nevyšiel, voľba bude teda po starom. Po turbulentných diskusiách, spájaní sa koalície s fašistami a chaotickom hlasovaní novela ústavy neprešla. Viacero koaličných poslancov sa napokon zdržalo, nepridala sa ani opozícia.

RTVS najnovšie hľadá Najväčšieho Slováka. V jednej z upútaviek na zahraničnú licencovanú šou však vyzdvihla vojnového zločinca Jozefa Tisa. Štátny telerozhlas sa pýta, či je vojnovým zločincom alebo mučeníkom.

Americký prezident Donald Trump označil zabitie novinára Džamála Chášukdžího za totálne fiasko. Tvrdí, že Saudská Arábia nemala nikdy ani len uvažovať o zavraždení kritického novinára.

Začalo sa veľké čistenie oceánov od odpadkov a od plastu. Systém Ocean Cleanup dorazil na sever Tichého oceánu a jeho úlohou bude odstraňovať z vody nahromadené nečistoty pochádzajúce z ľudskej činnosti. Ak sa systém pri zachytávaní plastov a iných odpadkov osvedčí, k Veľkej odpadkovej škvrne dovezú ďalšie.

