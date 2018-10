Minúta po minúte: Macron príde do Bratislavy, dopravu čakajú obmedzenia

Stretne sa s Kiskom aj Pellegrinim.

26. okt 2018 o 9:53 (aktualizované 26. okt 2018 o 10:36) Michael Kasarda, Andrej Kuzmány

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

video //www.sme.sk/vp/37130/

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Návštevu Emmanuela Macrona na Slovensku sledujeme minútu po minúte:

10:32 Používatelia aplikácie Waze už hlásia viaceré policajné hliadky na Prístavnom moste a obchvate. Zrejme sa chystajú uzavrieť tento úsek.

10:30 Polícia odporúča vodičom, aby bratislavský obchvat až do dvanástej nevyužívali. V tom čase musia počítať s dopravnými obmedzeniami súvisiacimi s presunom delegácie francúzskeho prezidenta.

10:26 V piatok doobeda sa vytvorila až hodinová kolóna na diaľnici D2 za Malackami v smere do Bratislavy. Aktuálne je zdržanie asi 40-minútové.

10:23 V Bratislave sa už v piatok ráno začali tvoriť kolóny. Dôvodom sú nehody. Na Štefánikovej ulici pri Slovenskej akadémii vied v smere na Pražskú sa zrazil autobus s autom, nedalo sa odbočiť na Šancovu ulicu.

Dopravný servis RTVS Zelená vlna hlásil nehodu v pripájacom pruhu v smere z Bajkalskej na Prístavný most do Petržalky.

Kolóny sa tvorili aj na Svätoplukovej ulici v smere na Záhradnícku, vodiči museli rátať so zdržaním aj na Račianskej v smere do mesta, na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom.

Prečítajte si tiež: Prezident Macron pre SME: Jarné protesty Slovákov si navždy zapamätám

10:17 "Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bola veľkým šokom. Otriasla Slovenskom, Francúzskom, ale i celou Európou. Hrozby a útoky na médiá či vraždy novinárov sú priamym zásahom do samotných základov našich demokracií.

Reakciu Slovákov na túto udalosť si však navždy zapamätám. Občania ukázali, do akej miery im záleží na slobode prejavu a tlače. Ich zhromaždenia na Námestí SNP sa hemžili európskymi zástavami."

Povedal Macron v rozhovore pre SME.

10:00 Macron by mal priletieť o hodinu. Od 11:00 budú obmedzenia v premávke pri presune delegácie z bratislavského letiska.

Uzatvorený bude diaľničný obchvat D1 - a to od Zlatých pieskov po Most SNP. Ďalej sa obmedzenia dotknú Einsteinovej, Staromestskej ulice aj Hodžovho námestia. Tieto obmedzenia budú trvať približne do 11:30.

9:45 Staromódne verí na osvieteneckú metódu, ktorá sa volá vzdelávanie. Preto tiež obchádza európske metropoly a vysvetľuje svoj pohľad na Úniu.

Formát rozhovoru politika s občanmi väčšinou neprekročí štátnu hranicu; detto priamy rozhovor o vízii Európskej únie. Kvitujeme preto Macronovo nóvum, aj keby malo len symbolickú hodnotu.

Píše Zuzana Kepplová.

Prečítajte si tiež: Macronova návšteva Bratislavy v piatok paralyzuje dopravu

9:15 Počas Macronovej návštevy čakajú Bratislavu dopravné obmedzenia.

Predpoludním a podvečer počas jeho presunu z letiska a na letisko polícia odstaví časť bratislavského obchvatu.

Počas dňa budú policajti priebežne uzatvárať ulice v centre mesta.

9:00 Francúzsky prezident Emmanuel Macron zavíta do Bratislavy pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa.

Počas svojej piatkovej návštevy sa stretne s prezidentom Andrejom Kiskom aj s premiérom Petrom Pellegrinim.