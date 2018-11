Dobré ráno: Môže spôsobiť Dankova rigorózna práca koniec koalície?

Na vyvodenie dôsledkov už vyzývajú aj koaliční partneri.

15. nov 2018 o 23:59 Peter Kapitán, Lucia Krbatová

Vypočujte si podcast

Predseda parlamentu Andrej Danko najskôr svoju prácu zatajil, potom vysvetľoval, že len zúžil okruh ľudí, ktorí sa s ňou môžu oboznamovať.

Napokon ju pod tlakom verejnosti a médií sprístupnil.

Denník N teda jeho prácu preštudoval a zistil, že jej text sa zhoduje s obsahom piatich odborných kníh.

Čo je nové v kauze Dankovej rigoróznej práce?

Peter Kapitán sa rozprával s Luciou Krbatovou.

Krátky prehľad správ

Najvyšší súd potvrdil tresty pre exministrov životného prostredia za SNS. Marian Janušek dostal 11 rokov väzenia, Igor Štefanov 9. Oboch súd uznal za vinných, pretože tender urobili v rozpore so zákonom pre vopred vybraného uchádzača. Oznámenie o tendri sa nachádzalo na nástenke v uzavretých priestoroch ministerstva. Obaja zároveň dostali päťročný zákaz pracovať v štátnej správe a pokutu 30 tisíc eur.

Nový posudok v zmenkovej kauze podnikateľa z mafiánskych zoznamov Mariana Kočenra dokazuje, že zmenky boli vyhotovené po roku 2013. Kočner a Pavol Rusko, ktorý zmenky údajne vyhotovil, pritom tvrdia, že vznikli ešte v roku 2000. Kvôli tejto kauze je momentálne Kočner vo väzbe, Špecializovaný trestný súd vo štvrtok rozhodoval o jeho prepustení. Verdikt doručí v najbližších dňoch.

V Košiciach pokračuje súd s obyvateľmi rómskej osady v Moldave nad Bodvou, ktorí sú obžalovaní z krivého obvinenia. Súd súvisí s policajným zásahom z júna 2013, pri ktorom mali kukláči postupovať mimoriadne násilne a ľudskoprávne organizácie takýto postup spochybnili. Naopak, po vyše štyroch rokoch vyšetrovateľ obvinil šesticu Rómov z krivého obvinenia.

Ministerstvo spravodlivosti momentálne analyzuje možnosti, ako postupovať po prepustení exSiskára Ľuboša Kosíka na slobodu v Mali. Ministerstvo vraj nemá zákonné možnosti vstúpiť do priamej komunikácie s Kosíkom, no Kosík by sa vraj mohol sám iniciatívne ozvať orgánom činným v trestnom konaní.

Syn českého premiéra Andreja Babiša chce vypovedať v kauze týkajúcej sa komplexu Čapí hnízdo. Jeho otec podľa mailu reportérom webu Seznam.cz klame. Reportéri Seznamu v utorok zverejnili reportáž, pri ktorej vo Švajčiarsku našli Andreja Babiša mladšieho. Ten im na skrytú kameru povedal, že jeho otec chcel, aby zmizol z Česka. Okrem iného sa nachádzal aj na Ruskom okupovanom polostrove Krym.

