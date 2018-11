Minúta po minúte: Protestujúci vyzývajú Danka na odchod, Stanke sa pýtal na Pellegriniho

V Bratislave sa zišli tisícky ľudí.

15. nov 2018 o 17:52 (aktualizované 16. nov 2018 o 19:27) Veronika Orviská, Martin Vonšák, Martina Raábová, Marek Poracký

Piatkové protesty sledujeme minútu po minúte:

19:26 Zhromaždnia sa konajú aj v Košiciach a Kežmarku. Člen koordinačného tímu Občianskeho fóra Daniel Liška v Košiciach začína svoje vystúpenie vetou: „Po Slovensku mátoží strašidlo.“ Dav spontánne kričí: "Robert Fico! Robert Fico!"

Okrem neho vystúpili aj rečníci ako Daniel Pastirčák, či básnik Tomáš Straka.

19:06 Farská so Šeligom ukončili zhromaždenie v Bratislave. Vyzvali ľudí, by sa pokojne rozišli a "nikam nepochodovali".

19:05 Námestím znie slovenská hymna v podaní skupiny Muzička.

19:03 Šeliga uviedol, že na transparentný účet iniciatívy Za slušné Slovensko od pondelka prispelo viac ako tritisíc ľudí sumou asi 80-tisíc eur.

Následne privítal na pódiu ostatných organizátorov bratislavského zhromaždenia a pozdravil aj tých, ktorí pomáhajú v iných mestách.

18:54 "Keby Masaryk videl, čo sa to dnes deje, bol by v Knihe rekordov, mal by 168 rokov, povedal Michael Szatmary v Bratislave.

So svojím príhovorom následne vystúpil Martin Strižinec, ktorý donedávna moderaloval politickú diskusnú reláciu RTVS O 5 minút dvanásť. "Slovensko možno dlho spalo, ale už vstáva," hovorí.

Dodáva, že politici hovoria to, čo chcú počuť ich voliči.

"Slovensko nie je čierma diera. Dosť však bolo premárnených príležitostí," konštatoval Strižinec. "Spoločne spravme Slovensko slušným," dodáva.

18:43 Niekoľko desiatok ľudí sa zišlo aj na Námestí Matice slovenskej v Žiari nad Hronom.

Prišli mladé rodiny s deťmi, páry aj nieľkoľko dôchodcov. Zaznela ikonická Kubišovej Modlitba pro Martu aj neoficiálna hymna nežnej revolúcie Sľúbili sme si lásku.

Jedinou rečníčkou bola usporiadateľka všetkých doterajších žiarskych protestov Za slušné Slovensko Michaela Čillíková.

18:40 Na proteste je dobrá nálada, zahralo aj zoskupenie Sendrejovcov. Niektorí ľudia dokonca tancovali.

18: 32 "Nechceme žiť t v krajine, kde zavraždia novinára, kde občana unesú v lietadle" hovorí v Bratislave Zuzana Števulová, občianska aktivistka.

18:29 Ako prvý na Slovensku sa začal protest v Prievidzi. Odštartoval o šestnástej hodine a jedenástej minúte.

Prišlo naň takmer štyristo ľudí.

18:24 Celé Námestie SNP je plné ľudí, podľa všetkého je tam viac ako desaťtisíc ľudí. Niektoré odhady hovoria až o 18 000 účastníkoch.

(zdroj: TASR)

18:22 Pred tridsiatimi rokmi sme ťažko vybojovali slobodu, ale vybojovali sme ju spolu, vraví na bratislavskom pódiu maďarský hosť Miklos Haraszti.

18:20 Približne tisícka ľudí sa pridala k protestom aj v Banskej Bystrici.

Prečítajte si tiež: V Banskej Bystrici si pomohli kľúčmi aj rapkáčmi. A bolo ich počuť

Keďže pochod, ktorý organizovala iniciatíva Nie v našom meste, sa niesol v duchu hesla "Nech nás je počuť", celou cestou ľudia štrngali kľúčmi a a rapkali rapkáčmi.

Cestou zneli heslá - NAKA na Kaliňáka, Fico je len poslanec, Smer Leopoldov a podobne. Veľká časť účastníkov niesla heslá Sme tu zadarmo. Jedno zas žiadalo - plagiátor odstúp.

18:07 "Vyhrať voľby neznamená, že môžete všetko," prihovára sa opäť Farská. Nezabúdajme na Jána a Martinu, vraví.

Na pódiu následne privítala českú investigatívnu novinárku Pavlu Holcovú. "To, že ste prišli v marci, hneď po vražde, nám pomohlo k tomu, že sa nevzdáme," vraví Holcová.

18:02 Po príhovore hercov hrala pieseň Modlitba pre Martu, ktorú pôvodne naspievala Marta Kubišová. Ľudia dvihli mobily a svietili na celom Námestí SNP.

“ Pán Fico, Danko a vám podobní, choďte už konečne dočerta. „ Richard Stanke

17:53 Pauhofovú vystriedal herec Richard Stanke. "Pán Fico, Danko a vám podobní, začal Stanke, "choďte už konečne dočerta."

"Vy to robíte zo strachu, lebo nechcete žiť so svojimi susedmi v base," dodáva Stanke. "Haló, pán premiér Pellegrini, kde ste?" pýta sa Stanke.

"Robíme to z presvedčenia a zadarmo. Kopete okolo seba ako zdochýnajúca kobyla," dodal Stanke.

17:51 “Stojím tu dnes hrdo, slušne a zadarmo, lebo to, čo som sa dozvedela tento týždeň, ma vydesilo,” hovorí vo svojom výstupe herečka Táňa Pauhofová.

Právny systém, ktorý ma strážiť občanov, je zneužitý, hovorí.

"Túto hru na dobrých a zlých už s vami hrať nebudeme," vraví Pauhofová. My sme tu spolu, sme ohľaduplní, netúžime po moci a na rozdiel od vás nám na Slovensku záleží," číta ďalej Pauhofová, v pozadí začali odbíjať hodiny.

17:46 K pochodu Za slušné Slovensko sa pridali aj v Žiline. Ako prvý sa ujal slova Marek Adamov zo Stanice Záriečie.

"Stretávame sa pri Synagóge, pretože tu máme ozvučenie, svetlá. Pochod sme začali organizovať pred dvoma dňami. Synagóga nám vychádza v ústrety, vy ste tu zadarmo, my takisto. Asi George Soros Žilinu ešte nezaregistroval, pretože sme žiadne peniaze nedostali," vysvetlil dôvod stretnutia pri žilinskej Novej Synagóge.

Účastníci sa od Synagógy presunú k Námestiu A. Hlinku. Tam zakončia pochod slovenskou hymnou.

(zdroj: SME - DOMINIKA MARIŇÁKOVÁ)

17:41 "My vytrváme," ukončil svoj príhovor Zajac.

Následne ho vystriedal Fedor Gál. Začal s tým, že v Prahe bude rozprávať o tom, ako dnes v Bratislave stretol nie dav, ale občanov.

Gál pokračoval tromi želaniami: aby si ľudia za 30 rokov vedeli podať ruky, aby nezabudli na tých, ktorí nemajú plné stoly. Hovoril aj o národoveckom žvlatlaní, ktoré je podľa neho na niť.

"Som absolútne šťastný, že máme komu odovzdať štafetu," dodal Gál.

17:34 "Dnes sa hrá o všetko. Dovoľte zložiť hold všetkým na tomto namestí, ktorí ukazujú, že je možné kráčať dobrou cestou," povedal na proteste Martin Bútora, ktorý je poradcom prezidenta Andreja Kiska.

Pri mikrofóne ho vystriedal literárny vedec a bývalý politik, Peter Zajac. “Zvíťazíme, až keď bude dnešná skorumpovaná moc definitívne porazená,” vraví Zajac. Pripomína aj Dankovu aféru s rigoróznou prácou. Tvrdí, že v slušnej spoločnosti by takýto človek z funkcie odišiel. Ľudia skandujú: "Odstúpiť, odstúpiť!".

"Mítingy majú svoju vlastnú tvár a verejnosť. Podobajú sa na mítingy z novembra 1989," hovorí Peter Zajac.

Obviňujú z korupcie a štátneho prevratu nielen organizátorov, ale nás všetkých, hovorí Zajac na margo vypočúvania organizátorov protestov Za slušné Slovensko.

17:32 Protest je zatiaľ pokojný, nedošlo doteraz k žiadnym roztržkám. Ľudia počas príhovorov štrngajú kľúčmi.

17:25 Na Námestí SNP sa zišlo podľa prvých odhadov okolo päťtisíc ľudí. Dav siaha až k Starej tržnici.

17:22 Na bratislavskom pódiu sa predstavili aj členovia Koordinačného výboru študentov z roku 1989. "Mladí ľudia žiadajú slušné Slovenko a my ich v tom chceme podporiť," hovorí Zuzana Mistríková.

"Sme tu, pretože tu treba stáť," dodáva Mistríková.

17:21 Zhromaždenie sa koná aj v Leviciach. Podujatie otvoril skladbou Miloš Beňadik, ktorý vystúpil na námestí v Leviciach aj v roku 1989. Zišlo sa tu okolo dvesto účastníkov.

Na proteste vystúpila aj mladá vysokoškolská pedagogička z UMB Barbora Vinceová. Vyzvala verejnosť, aby sa ľudia nebáli poukázať na neprávosti, napr. aj plagiátorstvo.

(zdroj: SME - IVAN PORUBSKÝ)

17:16 "Buďte pokojní, páni, my nikam neodchádzame," odkázala politikom Farská. Protestujúci začali následne skandovať: "Dosť bolo Fica."

“Toho, čo nás spája, je viac ako toho, čo nás delí,” vraví Šeliga. Organizátori volajú po pravde, slušnosti a vyvodení zodpovednosti. “Pán zo Súmračnej šíri klamstvá,” vraví Šeliga.

17:11 Na pódium vystúpili dvaja organizátori protestov Juraj Šeliga a Karolína Farská. "Dnes sme tu už desiatykrát," pripomína v úvode Farská.

"V marci sme tu stáli, pretože sme si nechceli nechať Slovensko uniesť," hovorí Šeliga a pripomína Ficove výroky o štátnom prevrate a označovaní organizátorov protestov za nepriateľov. "Skutočným nepriateľom je konšpirácia, korupcia, nenávisť a tí, čo ju šíria," doplnil Šeliga.

17:06 “Vadí mi neuveriteľná drzosť otvorene klamať ľuďom a myslím si, že po tých rokoch, čo sme tu ako demokratická spoločnosť, sú veci ktoré sa mi nepáčia, nepatria sem,” hovorí Vladimír Pitrun. “Na protesty chodíme s manželkou stále, aj v 1989 sme boli,” dodáva.

16:59 "Nie sme spokojní s ľuďmi, ktorí nemajú chrbtové kosti. Boli sme aj minulých. Sľubujeme, že príde ďalší protest a veríme, že prídu zmeny. Je to smutné," hovoria na proteste Zuzana a Tomáš, ktorí postávali neďaleko pódia na Námesti SNP.

“Furt sa tu kradne od 1989. Chodím stále, aj Ficovi sme pred byt chodili. Aby mladým bolo lepsie,” hovorí zas starší pán, ktorý nechce zverejniť svoje meno.

16:49 Na bratislavskom Námestí SNP sa už schádzajú ľudia, zatiaľ sa tu nachádzajú stovky ľudí. Protestné zhromaždenie sa oficiálne začne o 17:00.

(zdroj: SME - MARKO ERD)

16:45 V 1989 sme si mysleli, že keď dokončíme svoju prácu, tak námestia budeme využívať na nedeľňajšie prechádzky. Pochopili sme však, že podstatou demokracie je, že naša práca sa nikdy nekončí. A tak opäť stojíme na námestiach, aby nám demokraciu niekto neuniesol opäť, píše šéfredaktorka SME Beata Balogová.

15:40 Aké boli najzásadnejšie udalosti od vraždy Jána Kuciaka?

Aké boli tie kľúčové udalosti, akú zmenu priniesli a čo by bolo dobré ešte spraviť, hodnotia komentátori a reportéri denníka SME. Viac sa dočítate tu.

14:40 Bratislavčanov čakajú dopravné obmedzenia. Od 16:30 až do ukončenia zhromaždenia bude obmedzená osobná doprava a doprava MHD na Námestí SNP, Kamennom námestí, na Štúrovej ulici, Klobučníckej, Uršulínskej ulici a Šafárikovom námestí.

(zdroj: SME)

13:00 Denník SME pripravil špeciálne vydanie, v ktorom pripomenie ľuďom, prečo chodia na námestia.

"Bývalý predseda vlády a dnes už poslanec Robert Fico zľahčuje vraždu Jána Kuciaka a novinárom tento týždeň odkázal, nech ich dobre trafí. Myslíme si, že je dôležité ukázať, ako vládna garnitúra, ktorej hlasom Robert Fico stále je, nepochopila situáciu v našej krajine," povedal zástupca šéfredaktorky denníka SME Jakub Filo.

12:20 Slovenská informačná služba nikdy nemonitorovala organizátorov protestov Za slušné Slovensko. Povedal to šéf tajných Anton Šafárik poslancom z osobitného kontrolného výboru.

Prečítajte si tiež: Organizátorov protestov sme nesledovali, tvrdí riaditeľ SIS

"SIS za môjho vedenia sa nikdy nezúčastnila vecí, ktoré boli medializované, teda, že boli sledovaní a monitorovaní organizátori protestov po mítingoch, ktoré začali po strašnej udalosti, vražde Janka Kuciaka a jeho snúbenice. Riaditeľ i všetci príslušníci SIS sa od toho dištancujú," vyhlásil Šafárik s tým, že "k takýmto stupídnym záležitostiam" by SIS pod jeho vedením nepristúpila.