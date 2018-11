Dobré ráno: Začala sa vojna o vplyv v polícii

Ako to dnes vyzerá v slovenskej polícii.

19. nov 2018 o 23:50 Roman Cuprik, Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/532606206&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Dočasný policajný prezident Milan Lučanský tvrdí, že šéf NAKA Peter Hraško ho oklamal.

Lučanský to tvrdí po tom, čo si podrobne naštudoval prípad anonymného podania na organizátorov protestov Za slušné Slovensko.

Začal sa v polícii boj o moc? Pripravuje sa Milan Lučanský na to, aby sa stal riadnym, nie dočasným policajným prezidentom? O čo presne ide v tomto spore?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozpráva s Romanom Cuprikom.

Krátky prehľad správ

Ak by minister Miroslav Lajčák kandidoval za prezidenta, bol by jednoznačným favoritom prvého kola. Ukázal to prezidentský prieskum agentúry Focus. Lajčák stále nepovedal, či bude kandidovať. Smer ho prehovára už niekoľko mesiacov.

Predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová podala návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi Najvyššieho súdu SR Štefanovi Harabinovi. Švecová navrhuje preloženie Harabina na súd nižšieho stupňa za jeho konanie pri súde s Róbertom Lališom. Podľa Švecovej chcel jasne zmariť zasadnutie senátu.

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied kritizuje plagiátorstvo pri práci predsedu SNS Andreja Danka. Získanie akademických titulov pomocou plagiátorstva v prípade politikov podľa nich priamo podporuje nedôveru spoločnosti v štát.

SaS vyzýva ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú, aby odstúpila, a podáva na ňu trestné oznámenie. Tvrdí, že ministerka obhajuje zisk farmafiriem tým, že odmietla podpísať revíziu úhrad liekov.

Polícia tvrdí, že odsúdený bývalý SISkár Ľuboš Kosík sedí stále vo väzení v Mali. Denník SME pritom ešte minulý týždeň informoval, že ho pustili na slobodu. Polícia tvrdí, že im to oficiálne potvrdilo Mali. S Ľubošom Kosíkom sme však telefonovali aj cez videohovor, je na slobode a voľne sa pohybuje aj po uliciach.

