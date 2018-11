Dobré ráno: Predstavte si, že by titul sfalšoval politik v Británii

Čo kauza rigorózky hovorí o Slovensku.

21. nov 2018 o 23:12 Beata Balogová, Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

„Rigorózna práca Andreja Danka otvorila oveľa dôležitejšiu tému než len politický osud človeka, ktorý vo svojej prehnanej simulácii štátnika zabudol, že súčasťou roly, ktorú hrá mizerne, je sila a pravdivosť slova. Už samotný fakt, že Andreja Danka treba pre plagiátorstvo odvolávať a neodstúpil z vlastnej vôle, odráža úroveň politickej kultúry v tejto krajine.“

To sú slová z komentáru šéfredaktorky Denníka SME Beaty Balogovej o cirkuse, ktorého hlavným hrdinom je Andrej Danko.

O cirkuse, kde zrejmý plagiátor je druhým najvyšším ústavným činiteľom, kde Most má aj nemá postoj, a potom radšej nehlasuje a blázni formátu Antona Hrnka prirovnávajú odvolávanie Andreja Danka k atentátu na pápeža Jána Pavla II.

Čoho sme to teda boli v posledné dni svedkom a prečo je jedna rigorózka naozaj taká dôležitá?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Beatou Balogovou.

Krátky prehľad správ

Zahraničný výbor Národnej rady schválil uznesenie, že by vláda mala zaujať nesúhlasné stanovisko ku Globálnemu kompaktu OSN o migrácii. O tom, že sa Slovensko na stretnutí v Marekéši nezúčastni, sa nehovorí. Minister Lajčák takúto požiadavku Andreja Danka označil za úplný nezmysel. Ak vás táto téma zaujíma podrobnejšie, viac o pakte o migrácii si vypočujte vo včerajšom vydaní podcastu Dobré ráno.

Trnavský kraj podal žalobu na zariadenie Čistý deň. To totiž odmieta župe vrátiť pozemky a budovu, ktoré užívalo na základne zmluvy o výpožičke. Kraj dúfa, že problémovú budovu bude môcť používať na sociálne služby.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa môže na budúci rok prísť o sto miliónov eur. To by zároveň znamenalo, že poisťovňa sa znovu dostane do finančných problémov. Dôvodom je predpoklad, že na budúci rok klesnú príjmy z platieb poistencov štátu - to totiž navrhuje vláda v novom štátnom rozpočte.

Ikea mení svoju obchodnú stratégiu a plánuje otvárať menšie predajne v centrách miest. Zároveň hovorí, že zruší 7500 pracovných miest. Otázkou teraz je, či sa táto stratégia bude týkať aj Slovenska a pracovných miest na Slovensku.

Slovenský futbalový reprezentant Vladimír Weiss sa rozhodol skončiť v národnom tíme pod vedením českého trénera Pavla Hapala. Weiss nezvládol, že nehrá a že sa nedostal na ihrisko v reprezentačnom zápase proti Česku a ešte počas stretnutia odišiel do šatne.

