Dobré ráno: Štát mu postavil štadión. Poór teraz z Trnavy uteká

Čo sa deje okolo trnavského futbalu.

2. dec 2018 o 23:33 Pavol Spál, Peter Kapitán, Marek Poracký

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/538861284&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Písal sa piaty máj 2018 a v Trnave po 45 rokoch Spartak oslavoval zisk majstrovského titulu.

Bílí Andeli boli po dlhom čase na vrchole, hrajú na novom modernom štadióne, v lete dokázali postúpiť do skupinovej fázy Európskej ligy. Napriek úspechom však postupne ohlásili svoj odchod z klubu tréner Radoslav Látal, generálny manažér Pavel Hoftych aj majiteľ klubu, trnavský oligarcha Vladimír Poór.

Čo sa teda v Trnave deje? Peter Kapitán sa rozprával s Pavlom Spálom a s Marekom Porackým.

Krátky prehľad správ

Minister zahrančia Miroslav Lajčák v piatok doručil prezidentovi Andrejovi Kiskovi svoju demisiu. Prezident by o nej mal rozhodnúť v najbližších dňoch, premiér Peter Pellegrini však s Lajčákovým odstúpením nesúhlasí a bude sa svojho ministra snažiť ešte vo vláde udržať.

No a čo, zrútil sa svet, alebo čo sa stalo, reagoval podpredseda SNS Anton Hrnko na otázku, čo hovorí na odstúpenie Miroslava Lajčáka z postu ministra zahraničia. Myslí si, že na Slovensku je toľko vhodných diplomatov a ľudí, že sa dajú zbierať. Ako príklad označil seba, vzápätí však dodal, že to je záležitosťou Smeru, ale nebude sa do toho miešať.

Zrušenie Mečiarových amnestií posúdi Súdny dvor Európskej únie. Okresný súd v Bratislave totiž vyhovel podaniu Milana Križalkoviča, advokáta Gustáva Krajčiho v prípade zmareného referenda. Zmareným referendom z konca deväťdesiatych rokov sa začal súd zaoberať práve po zrušení Mečiarových amnestií.

Polícia stráži sudcu okresného súdu Bratislava I Vladimíra Sklenku, ktorý rozhodoval v obchodných sporoch okolo firmy Technopol Servis. Figuruje v nich trestne stíhaný podnikateľ Marian Kočner. Sklenka doteraz rozhodoval tak, ako to vyhovovalo skupine okolo Kočnera. O ochranu požiadal sám sudca.

Brexit sa nemôže pre Veľkú Britániu skončiť dobre. Tvrdí to Bank of England, ktorá analyzovala všetky scenáre, ktoré prichádzajú do úvahy po odchode kráľovstva z Európskej únie. Z každého z nich vyplýva, že britská ekonomika bude rásť pomalšie, než keby úniu krajina neopustila.

