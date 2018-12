Dobré ráno: Už to povedzme otvorene, bane na uhlie sú zlo

Protestovali proti ťažbe uhlia, skončili v base.

3. dec 2018 o 23:59 Tomáš Prokopčák, Roman Cuprik

Na začiatok sa musíme vrátiť o niekoľko dní späť. Je streda, 28. novembra a dvanásť aktivistov zo Slovenska, z Česka, Fínska a Belgicka sa vkradne do areálu baní v Novákoch.

Na jednu z veží vyvesujú nápis „Skončite s dobou uhoľnou".

V nedeľu Okresný súd Prievidza rozhodol, že aktivisti zostanú v base a budú stíhaní väzobne.

Prečo aktivisti protestovali, ako sa na Slovensku ťaží uhlie a čo zatýkanie a väzobné stíhanie enviroaktivistov za transparent hovorí o našej krajine?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva sa Romanom Cuprikom.

