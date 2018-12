Kanaďanka o Vianociach: Nakoniec u nás vyhral Ježiško

Spectacular Slovakia: Cudzinci v podcaste rozprávajú o Slovensku.

22. dec 2018 o 17:38 Michaela Terenzani

Kto nosí darčeky v slovensko-kanadskej rodine? Po podcaste o vianočných jedlách sme sa s Naomi Hužovičovou pozreli na to, ako Vianoce a najmä Štedrý deň prebiehajú u jej šesťčlennej rodiny v Smoleniciach. Naomi prezradila, čo ju na našich tradíciách prekvapuje najviac, aj to, prečo si na stromček doma nevešajú salónky. A čo sa vlastne stane, keď pri štedrovečernom stole rozrežete zlé jabĺčko?

