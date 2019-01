Dobré ráno: Voliči Smeru už chcú namiesto Fica Pellegriniho

Pozreli sme sa, čo ukazujú prieskumy.

3. jan 2019 o 23:08 Peter Kapitán, Lucia Krbatová

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/553716915&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Ak by všetko išlo tak, ako malo, neohroziteľného premiéra a predsedu Smeru Roberta Fica by jedného dňa vystriedal jeho korunný princ, Robert Kaliňák.

Po divokých udalostiach roku 2018 však v Smere zrejme budú musieť tento postup prehodnotiť. Keď sa po Ficovej demisii stal premiérom Peter Pellegrini, jeho dôveryhodnosť aj obľúbenosť medzi voličmi Smeru začala prudko stúpať.

Vyplýva to aj z exkluzívneho prieskumu agentúry Focus, ktorú si nechal vypracovať denník SME.

Peter Kapitán sa rozprával s Luciou Krbatovou.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Silné sneženie vo štvrtok skomplikovalo dopravu aj život na mnohých miestach na Slovensku. Kým na severe napadlo aj viac ako pol metra snehu a v niektorých obciach mali problémy s jeho odpratávaním, dopravu v Bratislave už tradične obmedzilo pár centimetrov. Sneženie má pretrvať aj dnes.

Alena Zsuzsová obvinená v prípade vraždy Jána Kuciaka zostáva naďalej vo väzbe. Obvinená nepodala sťažnosť voči decembrovému rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici. Súd zamietol jej žiadosť o prepustenie z väzby už v prvej polovici decembra.

Ministerstvo školstva pochybne koncom roka 2018 rozdelilo vyše 33 miliónov eur na výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu napriek tomu, že na tento účel má Slovensko k dispozícii stovky miliónov z eurofondov. Peniaze dostali aj celkom neznáme firmy, ktoré sa výskumu doteraz nevenovali.

Globálny trh so smartfónmi upadá a výrobcovia potrebujú nový impulz, ktorý by naštartoval predaje telefónov. Vyplýva to z údajov spoločnosti IDC, podľa ktorej v treťom štvrťroku 2018 poklesol predaj o šesť percent. Ide už o štvrtý kvartál v rade s klesajúcimi predajmi.

Slovenskí hokejisti do 20 rokov ukončili svoju púť na majstrovstvách sveta tejto kategórie v Kanade. Vo štvrťfinálovom zápase podľahli výberu Ruska vysoko 3:8 a na turnaji tak skončili na ôsmej priečke.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Podcast Dobré ráno je dostupný na rôznych platformách:

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.