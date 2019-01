Minúta po minúte: Sneh opäť komplikuje dopravu na Slovensku

Cesty sú pokryté vrstvami snehu.

5. jan 2019 o 13:46 (aktualizované 5. jan 2019 o 14:13) Erik Balázs, SITA, TASR

Počasie sledujeme minútu po minúte:

14:11 Bratislavské letisko funguje napriek nepriaznivému počasiu bez problémov. TASR to potvrdila jeho hovorkyňa Veronika Ševčíková.

"Všetky lety sú vybavované včas podľa letového poriadku bez výraznejších meškaní. Vzletovo-pristávacie a rolovacie dráhy sa priebežne odhŕňajú, piloti zároveň využívajú službu odnamrazovania lietadiel," uviedla Ševčíková.

14:08 Horský priechod Donovaly v okrese Banská Bystrica je pre vozidlá nad desať metrov stále uzavretý. Na ceste v tomto úseku je kašovitý sneh hrubý jeden centimeter.

Ostatné horské priechody v Banskobystrickom kraji (BBSK) sú podľa Slovenskej správy ciest (SSC) prejazdné bez obmedzení.

Na Šturci aktuálne cestári hlásia rovnako centimeter kašovitého snehu, na Čertovici dva centimetre.

Najviac kašovitého snehu, štyri až päť centimetrov, je podľa SSC na horskom priechode Veľké Pole pri Žarnovici.

Vo väčšine okresov BBSK platí výstraha prvého stupňa na tvorbu snehových jazykov a závejov, ktorú na celý víkend vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Výnimkou sú len štyri južné okresy Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota a Revúca, kde SHMÚ nepredpokladá žiadne nebezpečné javy.

14:06 V Bratislave nepremávajú linky 209 a 211 k zastávkam NOÚ. Trolejbusy končia pri NÚSCH.

Linka 36 nezachádza na Strmé vŕšky.

13:54 Na Kysuciach husto sneží, problémy hlásia najmä zo Svrčinovca, kde sa na rázcestí smerom na obec Čierne krížia kamióny.

V týchto miestach sa vytvárajú kolóny, polícia púšťa premávku striedavo v jednom smere.

13:48 Cesty v Prešovskom kraji sú momentálne zjazdné, no pre sneh sa na nich množia nehody.

13:47 Pre sneh treba počítať s obmedzenou premávkou hromadnej dopravy v Bratislave.

S výnimkou južných okresov Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách, poľadovicou a snehovými jazykmi a závejmi.

Podľa meteorológov výstraha pred poľadovicou platí od soboty 18:00 do nedele do 09:00, snehové jazyky a záveje hrozia oddnes od 12:00 do nedele do 18:00 a vietor na horách prvého stupňa potrvá od dnešného dňa 18:00 do nedele do 20:00.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.

Zjazdné sú aj cesty I., II. a III. triedy, prevažne je na nich vrstva čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu hrubého jeden až päť centimetrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest na webe zjazdnost.sk.