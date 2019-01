Dobré ráno: Trump zatvoril v Bratislave ambasádu, v USA majú odstávku

Ako ma hádka vplyv na Slovensko.

11. jan 2019 o 0:06 Zuzana Kovačič Hanzelová, Matúš Krčmárik

Vypočujte si podcast

V USA už tretí týždeň majú takzvaný government shutdown – znamená to, že štátne inštitúcie nedostávajú peniaze.

Zatvorená je aj americká ambasáda na Slovensku, ale pre USA aj oveľa podstatnejšie úrady: rôzne agentúry, napríklad aj tá, ktorá sa stará o bezpečnosť na hraniciach. O to väčší paradox je, že situácia vznikla práve pre migráciu.

Donald Trump totiž od kongresu žiada takmer 6 miliárd dolárov na výstavbu múru na hraniciach s Mexikom. Čo sa teda deje?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala s Matúšom Krčmárikom.

Krátky prehľad správ

Policajný prezident Milan Lučanský zníži počet členov tímu, ktorý vyšetruje úkladnú vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Dôvodom sú úniky informácii z prípadu. Lučanský pripomenul, že vyšetrovanie vraždy je iba v polovici.

Predseda parlamentu Andrej Danko vyhlásil prvé kolo prezidentských volieb na 16. marca. Druhé kolo bude o dva týždne neskôr, teda 30. marca. Ešte stále nepoznáme všetkých kandidátov. Ponuku zvažuje eurokomisár Maroš Šefčovič. Andrej Danko sa vyjadrí o kandidatúre do konca januára.

Dnes je 20 rokov od vraždy exministra hospodárstva a bývalého šéfa SPP Jána Duckého. Prípad ešte stále nie je uzatvorený. Obžalovaný z vraždy, Oleg T.K. je už desať rokov na ukrajine a slovenská strana nevie, čo je s prípadom.

Nadácia Zastavme korupciu podala trestné oznámenie pre podozrivé stimuly na vedu a výskum od Martiny Lubyovej. Peniaze zo štátneho rozpočtu totiž dostali aj firmy, ktoré neboli v čase podpisu zapísané v Registri partnerov verejného sektora, čo je podľa zákona podmienka na udelenie dotácie.

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik si pýta nahrávky, ktoré našli vyšetrovatelia v trezore Mariána Kočnera. Policajti mu dali kópiu, no on si pýta originály. V trezore našli pri domových prehliadkach nahrávky, ktoré by mohli byť nahrávkami z konšpiračného bytu v kauze Gorila. Nahrávky žiada zničiť finančná skupina Penta, ktorá už preto napísala polícii, aj prokuratúre.

