Dobré ráno: Smer konečne našiel prezidentského kandidáta

Môže sa diplomat Maroš Šefčovič stať prezidentom?

14. jan 2019 o 23:33 Tomáš Prokopčák, Lucia Krbatová

Vypočujte si podcast

Zdá sa, že v Smere to konečne dokázali a strana našla svojho prezidentského kandidáta.

Napokon, veď zostávajú iba dva mesiace do prvého kola. Svoj záujem mal údajne potvrdiť slovenský podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a Smer už s ním ráta.

Prečo si ho vybral Smer, kto Maroš Šefčovič je a akým bude kandidátom?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Luciou Krbatovou.

Krátky prehľad správ

Slovensko malo aj včera problémy s počasím. Husté sneženie tento raz komplikovalo situáciu najmä na severe a v strede krajiny, miestami nemalo elektrinu až 15-tisíc domácností, aj keď dodávky elektriny sa postupne obnovovali. Pre nákladnú dopravu nad desať metrov zostali uzavreté viaceré horské priechody a na problémy s počasím a snehom sa treba pripraviť aj dnes.

Šéf koaličnej strany Most-Híd nepovedal, či Most podporí Roberta Fica vo voľbách ústavných sudcov. Béla Bugár, kandidát na prezidenta, neprezradil ani to, či by šéfa Smeru za ústavného sudcu vymenoval. Bugár tvrdí, že si chce najskôr počkať na verejné vypočutie kandidátov na týchto sudcov.

V utorok by mali britskí poslanci rozhodovať a brexite. Presnejšie, či schvália dohodu o budúcom usporiadaní vzťahov Veľkej Británie s Európskou úniou. Všeobecne sa však predpokladá, že návrh premiérky Theresy Mayovej neprejde, Brexit by sa pritom mal udiať už 29. marca. Viac sa ale o britskom chaose dozviete vo včerajšej epizóde Dobrého rána.

Po útoku nožom včera zomrel starosta poľského Gdansku Pawel Adamowicz. Útočník ho bodol nožom v nedeľu počas charitatívnej akcie na mestskom námestí. Adamowicz dlhodobo podporoval práva LGBT komunity a toleranciu voči rôznym menšinám. Útočníka zadržali, hovorí sa o politickom motíve aj o psychickej poruche.

Viaceré bratislavské nemocnice majú problémy. Pred kolapsom je neurochorigia na Kramároch, dôvodom sú zastaraná technika a prístroje. Na Antolskej v Petržalke sa zasa rozpadá očné oddelenie, viacerí atestovaní lekári dávajú výpovede pre spor s novým prednostom kliniky. Viac si prečítate v texte Jána Krempaského na SME.sk, kde nájdete aj viac rôznych správ.

