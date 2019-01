Ústavný súd: Štátna tajomníčka Monika Jankovská podozrenia nevysvetlila

Jankovskú zviditeľnili viaceré kauzy i spory s exministerkou Žitňanskou.

16. jan 2019 o 22:21 Peter Kováč

BRATISLAVA. Kandidatúra štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej patrí k prekvapeniam, keďže o jej mene sa vopred nehovorilo a v uplynulých mesiacoch mala čo robiť, aby zvládla aj doterajšiu pozíciu.

Kým za bývalej vlády Smeru sa o nej hovorilo ako o sivej eminencii rezortu, ktorý vraj riadila namiesto vtedajšieho ministra spravodlivosti Tomáša Boreca, v súčasnej vláde sa jej pozícia zhoršila.

Smer síce presadil, aby zostala štátnou tajomníčkou aj za ministerky Lucie Žitňanskej z Mosta-Hídu, no tá s ňou mala problém.

V minulosti Jankovskú verejne kritizovala, pretože podala antidiskriminačnú žalobu, ktorou sa mnohí sudcovia snažili domôcť rovnakých platov, aké mali sudcovia Špeciálneho súdu.

Žitňanskej prekáža aj to, že si Jankovská iba pozastavila výkon funkcie sudkyne. Nielenže je štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti, ale kandidovala tiež v parlamentných voľbách za stranu Smer.

Po skončení kariéry na ministerstve by sa tak Jankovská mohla vrátiť na súd, kde by však mala rozhodovať nestranne.

„Je to kompromis, s ktorým viem žiť,“ komentovala Žitňanská v roku 2016 to, že Jankovská v kresle štátnej tajomníčky ostáva. V skutočnosti ministerka všetky dôležité úlohy sústredila do rúk druhej štátnej tajomníčky Márie Kolíkovej.

Nezhody Žitňanskej a Jankovskej sa opäť ukázali, keď sa Jankovská v roku 2017 snažila dostať do Súdnej rady.

„Pani Jankovská je v politickej pozícii a zároveň sudkyňou. S jej kandidatúrou preto nemôžem súhlasiť,“ komentovala Žitňanská. Hrozila vtedy dokonca odchodom z vlády.

Po niekoľkomesačných sporoch sa Jankovská kandidatúry vzdala.

Podozrenia okolo Fatimy

Do problémov sa však dostala aj vlani. Bývalý majiteľ baru Fatima v Trenčíne Ondrej Janíček ju obvinil, že ešte ako trenčianska sudkyňa vzala úplatok tri milióny korún od mafiánskej skupiny Petra Čongrádyho. Zabezpečila vraj za to, aby bol Janíček vo väzbe, čím mafii údajne uľahčila ovládnutie baru Fatima.

Obvinenia podporoval fakt, že s Čongádym sa od detstva pozná Jankovskej manžel. Jankovská obvinenia striktne odmietala a Janíčka obvinila z ohovárania. Ten má problémy dodnes.

Keď sa na kauzu dvojky ministerstva pozrel vlani denník SME, narazil na ďalšiu zaujímavosť. Na facebookovom profile Jankovskej manžela našiel fotky z letnej dovolenky v chorvátskom Lukove.

Tibora Jankovského zachytávali aj na ležadle v záhrade, ktorá podľa dostupných satelitných snímok a fotografií tohto miesta vyzerá ako záhrada vily advokáta Radomíra Bžána.

Ten sa preslávil odmenou 77 miliónov eur, ktorú si naúčtoval za zastupovanie štátu v spore o vodnú elektráreň Gabčíkovo. Ministerstvo hospodárstva odmenu po zverejnení korigovalo.

Jankovská jednoznačne nevedela dokázať, že s manželom u Bžána nedovolenkovali.

„Pozriem sa na to. Ale ak sú tieto fotky jediné, čo máte, tak neviem, lebo toto celé je absurdné, toto je nejaká konšpiračná teória a priamy útok na mňa,“ reagovala v marci minulého roka Jankovská.

Keď ju denník SME po ohlásení kandidatúry na ústavnú sudkyňu požiadal o sľúbené dokumenty popierajúce pobyt u Bžána, na otázky nereagovala.

Názov rigoróznej práce Jankovská neuvádza

Nespresnila však ani to, kde si urobila doktorát a na akú tému písala rigoróznu prácu. V životopise má uvedené len toľko, že akademický titul JUDr. získala v roku 2001 a skúšku mala v študijnom odbore právo.

Rovnako sa začala aj kauza plagiátorskej rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka, ktorý titul získal rok pred Jankovskou.

Ani on si nikde neuvádzal, kde titul získal a na akú tému prácu písal. To, že je Dankova práca iba opísaná z učebníc, potvrdila aj kontrolná komisia, ktorú zriadila univerzita.

Jankovská sa ako štátna tajomníčka špecializuje na ochranu práv spotrebiteľa. Téme sa venovala aj ako sudkyňa so zameraním na správne právo.

Jej kariéra mala pritom pomerne rýchla spád. Už po dvoch rokoch od vymenovania za sudkyňu sa stala šéfkou trenčianskeho okresného súdu. Po piatich rokoch v tejto funkcii sa presunula na krajský súd, kde do odchodu na ministerstvo pracovala len rok.