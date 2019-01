Prieskum Focusu: SNS po Dankovom plagiáte mierne klesla

Súčasná koalícia by mala 64 mandátov.

25. jan 2019 o 14:56 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Potvrdenie účelovej komisie Univerzity Mateja Bela, že predseda SNS Andrej Danko odovzdal opísanú rigoróznu prácu, odradila časť voličov strany.

Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici januára, SNS by volilo osem percent opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.

V decembri by SNS volilo podľa meraní Focusu 9,2 percenta opýtaných.

Víťazom stále zostáva Smer so ziskom 22,5 percenta. V porovnaní s decembrovým meraním preferencie strany stúpli o 0,8 percenta.

Za Smerom nasleduje opozičná SaS, ktorú by volilo 12,3 percent opýtaných. Hnutie Sme rodina by získalo 10,4 percenta a extrémisti z ĽSNS 8,4 percenta.

Do parlamentu by sa dostalo aj mimoparlamentné KDH so ziskom sedem percent. Koaličný Most-Híd by získal 5,8 percenta.

Nové strany Progresívne Slovensko a Spolu Miroslava Beblavého v prieskume mierne klesli.

Kým Progresívne Slovensko by v decembri volilo 5,1, teraz by sa so ziskom 4,9 percenta do parlamentu tesne nedostalo. Spolu v porovnaní s minulým mesiacom kleslo o 0,6 percenta a volilo by ho 3, 5 percenta respondentov.

Súčasná koalícia by mala spolu 64 mandátov, čiže vládu by nedokázala vytvoriť.