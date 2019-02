Dobré ráno: Na ministerstve školstva znovu skúšajú okradnúť vedu

Teraz skúšajú 33 miliónov eur.

3. feb 2019 o 23:17 Tomáš Prokopčák, Peter Kapitán

Pred takmer dvomi rokmi zúril na ministerstve školstva veľký eurofondový škandál. Vo výzvach za dokopy takmer 600 miliónov eur zrazu uspeli firmy, o ktorých vo svete vedy nik nepočul.

Ohradili sa akademické inštitúcie, ohradil sa Brusel a škandál nakoniec stál Petra Plavčana ministerské kreslo.

Upratať po ňom mala prísť akademička Martina Lubyová. Lenže začiatkom tohto roka prepukol na ministerstve školstva takmer podobný problém – akurát teraz ide o zhruba 33 miliónov eur.

Stimuly na podporu vedy znovu získali čudné firmy, sušenie ovocia by mali skúmať oknári, pekári matematické inžinierstvo a tkanivové biotechnológie výrobcovia toaliet.

Navyše, dotácie niektorým firmám sú zjavne v rozpore so zákonom, Lubyová už medzičasom priznala pochybenia pri hodnotení niektorých projektov a denník SME teraz zistil... ale veď počúvajte.

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Kapitánom.

Krátky prehľad správ

Politici si v piatok v prvom čítaní schválili právo na odpoveď. Návrh zákona sa teraz presúva do druhého čítania. Právo na odpoveď verejných činiteľov zrušil v roku 2011 kabinet Ivety Radičovej, teraz by sa malo toto právo vrátiť. Jeho predmetom by mali byť skutkové tvrdenia, Andrej Danko ale chcel, aby sa právo na odpoveď vzťahovalo aj na komentár či glosy. S tým nesúhlasí koaličný Most.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová mieri na Slovensko. Vo štvrtok tento týždeň by mala rokovať s premiérmi krajín V4, stretne sa ale nielen s Petrom Pellegrinim, ale aj s prezidentom Andrejom Kiskom. Merkelová naposledy Bratislavu navštívila v roku 2014.

V Berlíne ktosi zapálili niekoľko dodávok Amazonu a zaútočili aj na kanceláriu tohto nadnárodného koncernu. Prípady už vyšetruje nemecká kontrarozviedka, ktorá pracuje aj s možnosťou, že útoky boli motivované politicky.

Vedci upravili sliepky tak, aby znášali vajíčka s látkami proti rakovine. Vajíčka geneticky upravených zvierat tak obsahujú látky, ktoré sú potrebné na prípravu liekov. Už bielka z troch vajíčok obsahovali dostatok materiálu na výrobu jednej dávky liečiva.

Streamovacia služba Netflix povolila na Slovensku koncom minulého týždňa pri viacerých filmoch a seriáloch české titulky. Netflix možno zareagoval na online petíciu, ktorú podpísalo viac ako 5-tisíc ľudí. Na zmenu upozornil jeden z iniciátorov tejto petície Ľubomír Tuchscher.

