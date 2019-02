Beblavý a Štefunko sa spájajú do parlamentných volieb: Kiska povedal trikrát hurá

Naše egá sa preceňujú, hovorí Štefunko.

6. feb 2019 o 10:02 Lucia Krbatová

Miroslav Beblavý a Ivan Štefunko v stredu oznámili, že do volieb do Európskeho parlamentu pôjdu ľudia z novovzniknutých strán Progresívne Slovensko a Spolu na jednej kandidátke.

Voľby sa budú konať v druhej polovici mája. V rozhovore sme sa lídrov pýtali aj na ďalšie možnosti spolupráce a čo na ich koalíciu hovorí prezident Andrej Kiska.

Rozhodli ste sa ísť do predvolebnej koalície do európskych a pravdepodobne aj parlamentných volieb. Prečo?

Štefunko: „Vyskúšali sme si spoločnú spoluprácu v Bratislave pri komunálnych voľbách, ktorá veľmi dobre fungovala a náš spoločný postup do európskych volieb je základom pre oveľa širšiu spoluprácu. Keď to bude fungovať, a my sme presvedčení, že áno, budeme pokračovať v užšej spolupráci aj do parlamentných volieb.“

Beblavý: "Dospeli sme k spoločnému presvedčeniu, že zmenu, ktorú na Slovensku potrebujeme, vieme z hľadiska volieb urobiť len spoločne. Nemáme na výber a musíme nájsť k sebe cestu. Bez väčších problémov sme ju aj našli.“

Ponuka na predvolebnú koalíciu z Progresívneho Slovenska už bola na stole od vlaňajšej jari po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Čo sa stalo, že ste teraz zmenili názor?