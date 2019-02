Progresívci a Spolu sa spájajú: Očakávame viac ako 10 percent

Štefunko a Beblavý vytvorili koalíciu.

6. feb 2019 o 10:43 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Do volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v druhej polovici mája, pôjdu ľudia z novovzniknutých strán Progresívne Slovensko (PS) a Spolu na jednej kandidátke.

Oficiálne vytvorenie predvolebnej koalície ohlásili na tlačovej konferencii líder PS Ivan Štefunko a predseda Spolu Miroslav Beblavý. Podrobnejšie o svojich plánoch informujú v rozhovore pre SME.

Vysoké preferencie

"Očakávame výsledok nad 10 percent," vyhlásil Štefunko s tým, že takéto číslo im vychádza z prieskumu, ktorý si nechali v januári urobiť. Číslo je dokonca vyššie, ako jednoduchý súčet preferencií.

V poslednom prieskume malo PS 4,7 percenta, Spolu len 3,5. Beblavý vysoké čísla vysvetľuje tým, že takmer všetci ich voliči so spájaním súhlasia a zrejme táto myšlienka oslovila aj ľudí, ktorí by inak do ich voličského spektra nepatrili.

"Chceme vybudovať poriadnu krajinu, a to sa nedá len cez európsky parlament. Vízia spolupráce sa teda nekončí v máji tohto roku, ale počítame aj so spoluprácou v parlamentných voľbách," povedal Beblavý.

Zlúčenie strán neplánujú

Prípadné zlúčenie strán nateraz so Štefunkom neplánujú, no vylúčiť nechceli ani túto možnosť. Na druhej strane, rozpad pripúšťajú len za predpokladu, že by v európskych voľbách výrazne neuspeli.

Dlhodobo sa pritom špekuluje aj o možnosi, že by sa na čelo koalície PS a Spolu postavil dosluhujúci prezident Andrej Kiska, ktorý sa v marcových voľbách nebude uchádzať o znovuzvolenie.

Na túto tému sa Beblavý so Štefunkom veľmi vyjadrovať nechceli s odôvodnením, že nechcú hovoriť za Kisku. Jeho reakciu zisťujeme. Už dávnejšie sa však vyjadril, že k svojej politickej budúcnosti sa vyjadrí po prezidentských voľbách.