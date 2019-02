Generálny prokurátor Čižnár: O Žilinkovi vedeli hrozivo veľa

O mesiac uplynie lehota na väzbu obvinených.

7. feb 2019 o 10:53 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár odmieta tvrdenia o tom, že sa rozdelením vyšetrovania zasiahlo do vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

O mesiac podľa neho končí prvá základná lehota väzby sedem mesiacov a budú musieť požiadať o predĺženie väzby štvorice obvinených.

„Akonáhle súd zistí, že sú prieťahy v konaní, je to dôvod na prepustenie z väzby. Nechcel by som potom vidieť vaše reakcie. Preto sme chceli odťažiť pôvodný vyšetrovací tím,“ povedal Čižnár.

Dodal, že vyšetrovanie budú dozorovať pôvodní prokurátori a vyšetrovatelia si navzájom budú vymieňať informácie.

„Prokurátori si budú môcť aj porovnávať, na čo prišli vyšetrovatelia v jednotlivých konaniach,“ povedal Čžnár.

Inšpekcia rieši lustráciu

Ministerka vnútra Denisa Saková zo Smeru odobrala časť vyšetrovania prípadu vraždy Kuciaka a Kušnírovej súčasnému vyšetrovaciemu tímu a presunula ho na svojich priamych podriadených z inšpekcie ministerstva vnútra.

Inšpekcia pritom štadnardne rieši len prípady, keď zákon porušujú policajti.

Inšpekcia bude teraz vyšetrovať dva prípady. Prvým je príprava vraždy námestníka prokuratúry Petra Šufliarskeho a druhým je príprava vraždy advokáta Daniela Lipšica a prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku.

Pôvodný tím sa bude naďalej venovať prípadu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

S presunom vyšetrovania nesúhlasí advokát rodiny Kuciakovcov Lipšic aj advokát Roman Kvasnica, ktorý zastupuje Zlaticu Kušnírovú, mamu zavraždenej Martiny.

„Musíme mať vážne výhrady voči tomu, že politický nominant na ministerstva vnútra a dokonca člen predsedníctva strany Smer, bez logických a uveriteľných dôvodov vstupuje úradnícky do vyšetrovania a neberie absolútne ohľad na to, ako sa to vyšetrovanie vyvíja," povedal Kvasnica.

To, že prípady rieši inšpekcia Čižnár vysvetlil tým, že niekto lustroval minimálne jedného z troch ľudí, ktorých vraždu pripravovali. Mali informácie, ktoré nemohli získať inak, ako lustrovaním v policajných databázach.

„U pána Žilinku bol tie informácie až hrozivo detailné a sami ich získať nemohli bez toho, aby nemali dobré kontakty,“ povedal Čižnár.

Zlatica Kušnírová bola vypovedať

Zlatica Kušnírová bola podľa informácií SME v stredu vypovedať ako poškodená. Počas výpovede poprosila Generálneho prokurátora aby sa vyšetrovanie vyvíjalo správnym smerom, pretože už dávno sľuboval peklo na zemi a podľa jej názoru sa začali diať špinavé praktiky.

Denníku SME to potvrdili zdroje blízke vyšetrovaniu.

V zápisnici takisto požiadala ministerku vnútra, aby nezasahovali do vyšetrovania a nerobili prieťahy vyšetrovateľovi Juhásovi, ku ktorému majú obe rodiny plnú dôveru.

Zároveň požiadala políciu, aby nepoužívala podobizeň jej dcéry a Jána Kuciaka a aby sa zdržali používania týchto fotografií bez jej súhlasu.