Aj Focus potvrdil rast Čaputovej, Matovič chce jej odstúpenie

Šefčoviča by podľa prieskumu v druhom kole porazil iba Mistrík.

13. feb 2019 o 13:50 (aktualizované 13. feb 2019 o 15:12) Peter Kováč

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/4Gq5g_VEEU0

BRATISLAVA. Vedúce postavenie kandidáta Smeru Maroša Šefčoviča v marcových prezidentských voľbách potvrdil ďalší prieskum.

Podľa toho získal trojpercentný náskok pred druhým Robertom Mistríkom, ktorého podporuje SaS a Spolu. Toho by volilo 17,1 percent ľudí.

Prečítajte si tiež: Čaputová neodstupuje, chce predbehnúť Mistríka

Prieskum robila agentúra Focus pre opozičnú stranu OĽaNO.

Čaputovú by podľa Focusu volilo 14,4 percenta ľudí, Harabina 13,6 percenta.

Napriek napredovaniu Čaputovej šéf Obyčajných ľudí Igor Matovič naznačil, že by sa mala vzdať v prospech Mistríka.

"Dostala čas, dodatočné tri týždne a toto je výsledok," vyhlásil Matovič s tým, že Čaputová "má do piatku ešte stále čas", aby sa vzdala.

Narážal tým na to, že po tomto termíne by sa mali začať tlačiť volebné lístky pre marcové voľby. Ak teda Čaputová dovtedy neodstúpi, jej meno na hlasovacom lístku by mohlo voličov mýliť aj v prípade, ak by kandidatúru stiahla neskôr.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Šefčoviča by porazil len Mistrík

Matovič v stredu zdôraznil, že sám sa pôvodne snažil dať Čaputovej viac času a keby mala takéto výsledky už skôr, jeho strana by ju zrejme pred voľbami podporila.

Súčasťou nového prieskumu Focusu však bola aj otázka, či by mal v druhom kole väčšiu šancu poraziť Šefčoviča Mistrík alebo Čaputová.

Prečítajte si tiež: Čaputová sa podľa prieskumu AKO doťahuje na Mistríka

Výsledky ukázali, že v takom prípade by Mistrík porazil Šefčoviča a získal by 50,8 percenta hlasov. Naopak, Čaputová by v takomto súboji prehrala.

"Pripadá mi to, ako keby Peter Sagan alebo Petra Vlhová povedali v cieľovej rovine, že počkajte ešte," povedal Matovič.

Práve on ešte v januári inicioval stretnutie, pri ktorom sa Mistrík s Čaputovou dohodli, že slabší kandidát by sa mohol vzdať v prospech silnejšieho. Očakávalo sa, že sa to udeje ešte pred začiatkom tlačenia volebných lístkov.

Podľa Matoviča je pritom stále veľké riziko, že šéf extrémistickej ĽSNS Marian Kotleba sa vzdá v prospech Štefana Harabina a napokon sa v druhom kole prezidentských volieb ocitne ako protikandidát Šefčoviča práve Harabin.

"Musíme sa preto správať zodpovedne," zdôvodňoval Matovič, podľa ktorého by z Čaputovej mohla byť dobrá ministerka či predsedníčka Progresívneho Slovenska.

Čaputová: Odstúpenie je neaktuálne

Ešte ráno pritom vyzerala situácia inak.

V utorok zverejnila prieskum agentúra AKO v ktorom Čaputová získala 14,7 percenta. Čaputová preto oznámila, že po priaznivých výsledkoch prieskumov zatiaľ ostáva v kampani a otázku vzdávania sa v prospech Mistríka označila za neaktuálnu.

Anketa:

Mala by Čaputová z prezidentského boja odstúpiť? Áno 398 Nie 1132 Hlasovalo: 1530

Hlasovanie otvorené:

od: 13.02.2019 14:51

Nový prieskum Focusu pritom ukázal viacero nových trendov. Ešte koncom januára totiž Focus nameral Čaputovej rovných deväť percent, čím sa potvrdil trend jej rastu.

Polepšil si aj Šefčovič, ktorý mal v predošlom prieskume Focusu len 16,5 percent, a to zhodne s Mistríkom. Ten odvtedy rástol len minimálne, a to na úrovni štatistickej chyby.

Podpora rástla aj Harabinovi, ktorý mal pred troma týždňami 11,7 percenta hlasov.

"Po jeho výkone v relácii Na telo je naivné povedať, že nebude rásť aj ďalej," odhadol Matovič.

Mistrík v reakcii na nové prieskumy poďakoval OĽaNO za vyslovenie podpory. Povedal, že pokračovať v kampani chce teraz naplno a že sa považuje za favorita.

"Debaty o odstúpení považujem za ukončené. Nekládol som si žiadne podmienky a nemusím nič korigovať. Moje slovo platí,“ povedal na margo jeho porovnávania s Čaputovou.

Na otázku, či aj on teraz čaká jej odstúpenie, priamo nereagoval.