Ako by mohla vyzerať budúca vláda? Skúste si ju vyklikať

Ak by sa voľby konali v prvej polovici februára, so ziskom 22,4 percenta hlasov by v nich zvíťazila strana Smer. Na druhej priečke by sa umiestnila SaS (14,8 percenta) a na tretej Sme rodina (10,9 percenta).

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry Ako, ktorý sa uskutočnil od 8. do 12. februára 2019 na vzorke 1000 respondentov.

Štvrté miesto v prieskume patrí hnutiu OĽaNO (10,1 percenta), nasledujú ĽSNS (9,5 percenta), SNS (osem percent), koalícia Spolu a Progresívne Slovensko (7,5 percenta), Most-Híd (6,3 percenta) a KDH (6,1 percenta).

Pred bránami parlamentu by skončili SMK (3,3 percenta), Národná koalícia (0,5 percenta), Strana zelených Slovenska (0,4 percenta) aj KSS (0,2 percenta).

Ak by voľby dopadli takto, Smer-SD by v parlamente obsadil 35 mandátov, SaS 23, Sme rodina 17, OĽaNO 16, ĽSNS 15, SNS 13, koalícia Spolu a PS 11, Most-Híd a KDH po desať.

