Dobré ráno: Išiel si Hamšík iba zarobiť veľké peniaze na dôchodok?

Ako sa Hamšík rozhodol odísť z Neapola.

14. feb 2019 o 23:11 Pavol Spál, Peter Kapitán

Marek „Marechiaro“ Hamšík. Pojem, ktorý v sicílskej metropole Neapol vyvoláva zimomriavky.

Rodák z Banskej Bystrice po dvanástich rokoch z Neapola odchádza a namieril si to na ďaleký východ, do čínskeho klubu Ta-lien I-fang.

Znamená to, že pre iné európske veľkokluby už nie je dosť dobrý? Odišiel si do Číny už len zarobiť na záver kariéry? Bude ešte reprezentovať Slovensko? A má?

Peter Kapitán sa rozprával s Pavlom Spálom.

Krátky prehľad správ

Volebná koalícia novovzniknutých strán Progresívne Slovensko a Spolu by v prípadných parlamentných voľbách získala 7,5 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO z 8. až 12 februára. Voľby by vyhral Smer s vyše 22 percentami, nasleduje SaS s takmer 15 percentami, Sme rodina, OľaNO, ĽSNS, SNS, Most a KDH.

Bratislava sa pripravuje na dopravné peklo, tvrdí bratislavský primátor Matúš Vallo. Od budúceho týždňa budú uzatvorené Mlynské nivy a veľmi obmedzený prejazd bude aj na križovatke pod Prístavným mostom. Vodiči sa musia pripraviť na kolóny, napríklad bratislavská MHD výrazne zlacnila ceny týždenných cestovných lístkov.

Najvyšší súd stále čaká na všetky znalecké posudky týkajúce sa zdravotného stavu Jozefa Majského v kauze vytunelovaných nebankoviek. Majský sa dlhodobo vyhýbal súdnym pojednávaniam, opakovane sa vyhováral na zlý zdravotný stav. Kauza tunelovania nebankoviek sa ťahá viac ako 15 rokov, Majský je posledný, ktorý čaká na potvrdenie rozsudku.

Iniciatíva My sme les žiada okamžité zastavenie ťažby dreva v najcennejších častiach národných parkov na Slovensku. Reaguje tak na výzvu Európskej komisie, ktorá začala proti Slovensku postupovať kvôli nedostatočnej ochrane prírody. Ak Slovensko nebude konať, prípad môže skončiť na Súdnom dvore EÚ a pre Slovensko hrozia aj sankcie.

Ako si Slováci zvolili do parlamentu neonacistu, znie titulok veľkého článku britského denníka Guardian o predsedovi ĽSNS Marianovi Kotlebovi. Text prechádza všetky dôležité míľniky Kotlebovej kariéry, pripomína aj výrok expremiéra Roberta Fica, že v krajských voľbách Kotlebu porazí aj vrece zemiakov. Vladimír Maňka zo Smeru však na neho nestačil a to Kotlebu naštartovalo až do parlamentu.

