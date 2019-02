Dobré ráno: Pri nástenkovom tendri to bolo ešte horšie

Čo ukázali súdne dokumenty.

17. feb 2019 o 23:10 Matúš Burčík, Tomáš Prokopčák

Vy si radšej kúpte lepší oblek. So šarmom sebe vlastným takto v roku 2008 reagoval Ján Slota na otázku SME o nástenkovom tendri.

Ten vypukol ešte o rok skôr a... no, minulý rok, po desiatich rokoch si zaň išli sadnúť do väzenia dvaja Slotovi exministri: Marián Janušek a Igor Štefanov.

Kauza sa odohrala za prvej vlády Roberta Fica, v koalícii so SNS a HZDS. Pointou bol tender, ktorý mal byť ukrytý na nástenke sa zamknutými dverami vtedajšieho ministerstva výstavby. Akurát, nuž, podľa nových informácií nebol ani na tej nástenke.

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Matúšom Burčíkom.

Krátky prehľad správ

Béla Bugár odkázal Smeru, že Most nezmení postoj a prípadnú kandidatúru Roberta Fica na ústavného sudcu nepodporí ani pri novej voľbe. Tá by sa mala odohrať až na marcovej schôdzi parlamentu a aj SNS už hovorí, že by mala byť tajná. Kandidátov možno navrhnúť do 5. marca.

Dnes sa opozícia pokúsi odvolať ministerku školstva Martinu Lubyovú nominovanú za SNS. Dôvodom je kauza stimulov určených na podporu vedy a výskumu. 33 miliónov eur bolo pridelených aj čudným firmám, prevalili sa aj vážne zlyhania pri hodnoteniach jednotlivých projektov.

Krajský súd už určil termín nového pojednávania s Ladislavom Bašternákom, stane sa tak 14. marca. Bašternáka minulý rok v novembri odsúdil okresný súd na päť rokov nepodmienečne za zločin neodvedenia dane a poistného, ten sa odovolal.

Bratislavu už tento týždeň čaká dopravný kolaps, mesto uzavrie alebo skomplikuje viaceré kľúčové dopravné tepny. Od pondelka budú tiež zadarmo jazdiť niektoré linky MHD, ktorá sa má údajne stať najrýchlejším a najpohodlnejším spôsobom prepravy v meste. Podrobnosti, konkrétne uzávery ciest a zmeny v Bratislave si môžete pozrieť na webe bratislava.sme.sk.

Rusko plánuje zvýšiť minimálny vek pre nákup alkoholu. Krajina pripravila zákon, že mladí si budú môcť alkohol kúpiť až po dosiahnutí veku 21 rokov. Jedným z dôvodov zrejme je, že Rusko má dlhodobo problémy s alkoholizmom u významnej časti populácie.

