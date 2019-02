Dobré ráno: Nachystajte sa, druhé kolo bude plné špiny

Čo znamená, keď sa Mistrík vzdal v prospech Čaputovej.

26. feb 2019 o 23:59 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/581860476&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Ak ste prezidentský súboj nejaký čas nesledovali, včerajšie spoločné vystúpenie Roberta Mistríka a Zuzany Čaputovej vás mohlo prekvapiť.

Vedec Mistrík sa totiž vzdal v prospech prezidentskej kandidátky, dlho to pritom vyzeralo, že ta situáciu bude v demokratickom tábore vyzerať opačne.

Čo a prečo sa stalo, čo to môže znamenať pre druhé kolo a ako sa zmenili karty, s ktorými kandidáti na prezidenta teraz budú hrať?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Tkačenkom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Prezident Andrej Kiska chce dokázať, že ho Robert Fico vydieral. "Ukážem všetky dokumenty, ktoré mám k dispozícii, ktoré jasne ukážu, ako to všetko bolo a ako to vydieranie prebehlo," odkázal Kiska vyšetrovateľom. Vypovedať je pripravený aj premiér Peter Pellegrini. Tvrdí, že on osobne svedkom vydierania prezidenta nebol.

Bankoví analytici znížili odhad rastu slovenskej ekonomiky. Rast HDP krajiny tak bude nižší ako štyri percentá, ktoré prognózovali ešte v januári. Podľa februárového prieskumu Národnej banky bude rast okolo 3,8 percent.

V priestoroch Univerzity Komenského včera udelili najvyššiu vedeckú hodnosť 23 osobnostiam vedy a výskumu. Získali ju siedmi biológovia, traja matematici, traja chemici, dvaja fyzici, dvaja historici, ale aj materiálový vedec, elektrotechnik, veterinár, lekár, ekológ a právnik.

Britskí opoziční labouristi povedali, že chcú druhé referendum o brexite. Krajina by totiž Európsku úniu mala opustiť už 29. marca, no stále nemá žiadnu dohodu o vzťahoch so zvyškom Európy. Britskej premiérke medzičasom rebelujú vlastní ministri a snaží sa presadiť, aby brexit bez dohody nebol možný a v takom prípade radšej brexit odložiť .

V Austrálii odsúdili pokladníka Vatikánu za sexuálne zneužívanie chlapcov. Kardinála Georga Pella uznali vinným zo zneužitia a obťažovania dvoch neplnoletých chlapcov, kardinálovi hrozí až 50 rokov väzenia. Pell bol jeden z najvyššie postavených spolupracovníkov pápeža Františka, pápež ho však v decembri odvolal zo svojej poradnej rady.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.