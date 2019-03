Dobré ráno: Boeing, ktorý sa zrútil, lieta aj na Slovensku. Je bezpečné v ňom lietať?

Stroj havaroval krátko po štarte.

11. mar 2019

Vypočujte si podcast

V nedeľu ráno sa krátko po štarte zrútilo v Etiópii lietadlo spoločnosti Ethiopian Airlines so 157 ľuďmi na palube.

Stroj havaroval krátko po štarte, namierené mal z etiópskej metropoly Addis Abeba do kenského hlavného mesta Nairobi.

Na palube boli aj štyria slováci, manželka a dve deti podpredsedu SNS Antona Hrnka a humanitárna pracovníčka Danica Olexová.

Nehodu nikto neprežil.

O možných príčinách havárie aj o tom, či je bezpečné lietať s etiópskymi aerolíniami a lietadlami typu Boeing 737 MAX8 sa Peter Kapitán rozprával s ekonomickým redaktorom Marekom Porackým a editorom a amatérskym letcom Danielom Hoťkom.

Krátky prehľad správ

Ministerstvo pôdohospodárstva nevysvetľuje pochybnosti okolo vymenovania nového šéfa Štátnych lesov Tatranského národného parku Rastislava Huttu. Ten v expresnom výberovom konaní nemal protikandidáta a od 15. marca sa stane novým šéfom štátnych lesov v Tatrách. Ochranári sa obávajú, že ako bývalý developer bude vychádzať v ústrety viac podnikateľom ako ochranárom.

Firmy, ktoré pracovali na výstavbe závodu Jaguar, dodnes nedostali zaplatené. Denníku SME sa ozval živnostník Pavol Szabó, ktorý odrobil práce za približne 140 tisíc eur, no dostal len o málo viac ako 30-tisíc. Polícia jeho trestné oznámenia odmieta, tvrdí, že podnikateľ mal byť pri uzatváraní zmlúv opatrnejší.

Slovenská národná strana pokračuje v snahe zastaviť pokles svojich preferencií. Po návrhu na zníženie korporátnych daní prišili s novelou zákonníka práce. Chcú, aby mal každý zamestnanec bez rozdielu veku k dispozícii päť týždňov dovolenky.

Veľká Británia do poslednej chvíle rokuje s predstaviteľmi EÚ o tom, ako by mal vyzerať brexit. Podľa tlačovej agentúry DPA však zatiaľ rozhovory neboli úspešné. Británia by mala úniu opustiť 29. marca.

Americká raperka Nicki Minaj na svojom európskom turné nahnevala fanúšikov už v dvoch krajinách. Potom, ako nevystúpila v Bratislave, nekoncerovala ani vo francúzskom Bordeaux. Aj tamojšia aréna vraj nespĺňala technické parametre, aby Minaj mohla bezpečne odohrať svoju šou. Objavili sa však informácie o tom, že údajne odmietla vystupovať pred poloprázdnou halou, z kapacity 11-tisíc miesto bolo predaných len 5-tisíc vstupeniek.

