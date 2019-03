Bugárova podpora Čaputovej môže ohroziť koalíciu. Čo zaznelo v diskusii SME

Prečítajte si najzaujímavejšie výroky, ktoré zazneli v povolebnom štúdiu SME.

17. mar 2019 o 11:43 Simona Kováčiková

Ak sa vám nezobrazuje video správne, kliknite sem.

>>>Kompletné výsledky prezidentských volieb 2019 nájdete na volby.sme.sk.<<<

Víťazka prvého kola prezidentských volieb Zuzana Čaputová:

"Uchádzam sa o hlasy všetkých, voličov Harabina a Kotlebu vnímam ako flustrovaných ľudí volajúcich po zmene. Presvedčiť sa ich budem snažiť v identifikovaní príčin problémov na Slovensku, najmä v oblasti spravodlivosti."

"Pri pritvrďovaní Šefčovičovej kampane budem zrejme aj naďalej čeliť nálepkovaniu a budem spájaná s názormi, ktoré som nikdy nepovedala, alebo ich už niekoľkokrát vysvetlila. Treba sa baviť o tom, čo na Slovensku naozaj chýba, treba sa baviť o pointe nie o témach, ktoré problémy len zastierajú."

Politologička Aneta Világi:

"Ak Bugár podporí Čaputovú, pre koalíciu to bude znamenať koniec. Neviem si predstaviť, ako by to odôvodnil koaličných partnerom a voči voličom. Takáto priama podpora opozičnej kandidátke v jednej z najdôležitejších volieb je v podstate vypovedanie vojny. Možné by to bolo len v prípade, ak by koalícia už bola mŕtva."

"Tieto dva týždne zohrávajú kľúčovú rolu, rozhodovanie voličov sa stále vyvíja a mení a nie je úplne jednoznačné vyhrá. Šefčovič v posledných debatách začal vyťahovať sociálne témy, ktoré sú pre voličov uveriteľné, dôležité je, ako sa týchto tém chopí Čaputová a ako bude reagovať."

Politológ Pavol Baboš:

"Čaputová si môže voličov s odlišnými názormi získať tým, že ukáže, že nebude svoje hodnoty vnucovať či presadzovať nejakým násilným spôsobom.

Že ako prezidentka sa ich vie zastať aj v iných veciach."

Politológ Erik Láštic:

"Smer sa nevie rozhodnúť, akoby chcel ukázať dve tváre, pričom Pellegrini sa snaží ukázať tú ľudskú. Mám pocit, že ani Pellegrini ani Šefčovič nie sú presvedčení o svojej pozícii, ktorú majú robiť. Pellegrini ako premiér a Šefčovič ako prezident. U oboch mi chýba skutočné presvedčenie."

Zahraničnopolitický analytik Grigorij Mesežnikov:

"Zuzana Čaputová je naďalej autentická. Nemusí hrať hry, hovorí otvorene a bude v tom pokračovať. Výhrou môže byť pre ňu zahraničnopolitická téma. Otvorenosťou môže získať ešte viac voličov, napríklad aj Maďarov. Jej voličov najviac ovplyvnila ťažisková téma spravodlivosti."

Zástupca šéfredaktorky denníka SME Ondrej Podstupka:

"Výsledok Krajniaka vo voľbách má veľký rozstrel voči podpore jeho strany. Výsledky ukázali, že Sme rodina má málo disciplinovaných voličov, časť volila Krajniaka, ale ostatní voliči sa rozutekali.

Podobným spôsobom sa rozutekali aj voliči strany SNS. Zdá sa, že Čaputová má potenciál získať až 20 % hlasov od voličov Kotlebu aj Harabina. Väčšina voličov týchto bývalých kandidátov ešte nie je rozhodnutá, koho bude voliť."

Politológ Erik Láštic:

"Pokus Krajniaka pracovať s vlastnou kariérou a tvárou nevyšiel, tvárou strany zostáva Boris Kollár."

Komentátor denníka SME Peter Tkačenko:

"Hlavnou témou druhého kola bude pokračovanie témy spravodlivosti. Budú pokračovať v tom, aby Šefčoviča nálepkovali stranou Smeru. Budú predovšetkým pracovať s emóciou zmeny."