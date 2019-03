Až štvrtina voličov SNS dala hlas Čaputovej

Andrej Danko zmiatol vlastných voličov.

17. mar 2019 o 18:14 Nikola Bajánová

BRATISLAVA. Ešte pred rokom predseda koaličnej SNS Andrej Danko pri špekuláciách o jeho kandidatúre hovoril, že si želá za prezidentku ženu. "Tak sa snažím pozerať aj vo svojom okolí. Konečne by to mala zobrať do rúk nejaká žena a začať robiť poriadok," povedal.

Keď sa mal pred mesiacom vyjadriť, ktorého z existujúcich kandidátov podporí, proti favoritke Zuzane Čaputovej otvorene vystúpil. "Mediálne silné agentúry, PR agentúry dnes dokážu urobiť z neznámej dievčiny prezidentku Slovenskej republiky," tvrdil s tým, že prezident by mal mať "oveľa hlbšie ukotvenie v národných, kresťanských, sociálnych hodnotách".

Slovenská národná strana pod jeho vedením nakoniec nedala svojim voličom odporúčanie koho voliť a tí sa podľa exkluzívneho prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza rozdelili do troch skupín. Paradoxne až štvrtina z nich volila práve Čaputovú.